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Общество | Родители первоклассников продегустировали еду в гимназии № 1

16.09.2017|12:48
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Родителей первоклассников гимназии № 1 пригласили в столовую образовательного учреждения, чтобы те продегустировали блюда, которые их дети едят каждый день.

Мама и папам предложили жаркое в горшочках, мясные и рыбные котлеты, шницель из говядины, несколько видов голубцов, свежую выпечку - все с пылу с жару.

«Мясо очень вкусное, овощи тоже свежие. Видно, что с душой сделано», - отметила мама гимназиста Елена Аббасова.

«Успела попробовать первое. Кухня домашняя. Все очень вкусно, за детей мы не переживаем с таким питанием», - подчеркнула мама еще одного гимназиста Светлана Свищева.

Однако собрали родителей, не только чтобы те оценили качество школьного питания и высказали свои пожелания по совершенствованию меню, но и для проведения беседы относительно адаптации их детей.

Учителя говорят, первые две недели показали: ребята уже привыкли к стенам гимназии, новому распорядку дня, они умеют слышать своего преподавателя и адекватно реагируют на замечания. Большинство, но не все.

«Есть дети, которые пришли и не посещали детские сады, за них все делали родители. От того, как быстро эти вопросы бытовой социализации будут решены, будет зависеть успех ребенка», - пояснила заместитель директора гимназии № 1 им. В. Г. Белинского Тамара Пантелеева.

В случае необходимости на помощь таким первоклассникам приходят школьные психологи.

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