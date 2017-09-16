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Общество | Пензяк готовится к всероссийскому конкурсу «Мистер студенчество»

16.09.2017|18:02
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Амбициозный, спортивный, талантливый пензенец Дмитрий Февралев собирается на всероссийский конкурс.

«Я еду только за победой. Конечно, может быть, звучит громко, но я хочу победить там», - признался он.

20 сентября он отправится в Челябинск, где из 17 парней будут выбирать мистера студенчество - 2017.

«Там будет интеллектуальный конкурс, мы будем рассказывать про легенду своего региона. Я буду выходить в казачьем костюме и рассказывать казачью легенду. Готовим здесь творческий номер. Сняли видео и отправили туда, но оно просто для интернет-голосования», - сообщил Дмитрий.

А вот хореографический номер будет ставить на месте. Магистрант первого курса института физической культуры и спорта ПГУ занимается цирковым искусством. Он эквилибрист, укротитель огня.

За плечами у молодого человека танцевальное прошлое. Начинал с ансамбля «Солнышко», а завершил карьеру в «Казачьей заставе».

Кстати, Дмитрий уже выступал на подобном конкурсе, правда, женском. Был партнером студентки, защищавшей честь пензенского университета.

В настоящее время Дмитрий Февралев получает второе высшее образование.

«Хочу стать спортивным тренером, но еще не выбрал точно, какой вид спорта. Либо это будет футбол, либо гандбол. Пока еще я в поиске», - поделился молодой человек.

Сумеет ли Дмитрий Февралев завоевать титул «мистер студенчество», станет известно 27 сентября, в последний конкурсный день.

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