16.09.2017 | 16:10

Словно бриллианты, сверкают на солнце рассыпанные на берегу Суры осколки битого стекла. Однако этот блеск не доставляет никакого эстетического удовольствия.

Вдоль главной водной артерии города разбросаны сотни бутылок, тысячи окурков и горы различного мусора, оставленного отдыхающими.

Чтобы привести в порядок это место, активисты провели традиционную акцию «День реки Суры».

«Постоянно все замусорено и загажено. Почему-то жители у нас не любят за собой убирать мусор, нет правила этикета в семьях, как это ни обидно. Мы живем в нашем красивом, чистом городе, а пройтись немножечко в глубиночку, так сказать, улиц, парков, скверов - безобразие», - отметила руководитель движения «Зеленая волна» Ольга Ильина.

В мероприятии приняли участие около 200 человек, среди которых члены Русского географического общества, представители администрации Железнодорожного района, Росприроднадзора и минлесхоза, жители города, которые просто увидели объявление в Интернете, а также школьники и студенты.

«Это необходимо делать, чтобы преображать наш город. Это очень классно, очень здорово. Если не мы, то кто будет заниматься этим?» - подчеркнула участница мероприятия Елизавета Духанина.

В результате акции с правого берега Суры было вывезено свыше тонны мусора.