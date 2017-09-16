16.09.2017 | 12:31

О том, как нужно себя вести, находясь на озере или реке, заядлые рыбаки знают хорошо, правда, соблюдают правила не всегда. И чтобы напомнить им, что вода шутить не умеет, сотрудники МЧС регулярно проводят специальные рейды. На этот раз инспекторы отправились на Сурское водохранилище.

«При патрулировании были проверены маломерные суда, а также была проведена профилактическая работа с рыбаками о правилах поведения на воде. При проверке документов были выявлены незначительные нарушения», - сообщил инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Пензенской области Андрей Рожко.

Всего в регионе с начала 2017-го в ходе проведенных рейдов государственными инспекторами ГИМС зарегистрировано 76 правонарушений.

Административных штрафов наложено на сумму более 50 тысяч рублей. В основном, они были выписаны тем, кто управлял незарегистрированным судном или сам не имел соответствующего удостоверения.