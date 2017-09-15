15.09.2017 | 12:07

На предстоящие выходные в Городе Спутнике запланирована насыщенная развлекательная программа.

В субботу жителей и гостей микрорайона ждет традиционное светомузыкальное шоу «Поющие фонтаны». У зрителей будет возможность насладиться зрелищным шоу в преддверии закрытия сезона. В рамках мероприятия посетителей ожидают конкурсы с участием профессионального ведущего.

В воскресенье в Спутнике состоится большой детский праздник «Бабье лето». Хотя в свои права уже вступила календарная осень, погода продолжает радовать. Детей ждут игры, конкурсы от зажигательных ведущих и сладкие призы.

Для зрителей в этот день выступят творческие коллективы, среди которых студия эстрадного танца «Провинция», театр индийского танца «Ангури», спортивно-танцевальный клуб «Альфа», вокальная студия «Город солнца», детская школа искусств «Квинта». Также в рамках мероприятия состоится показ модельной школы Fashion way.

Однако провести с пользой выходные в Городе Спутнике можно и иначе. Для отдыхающих доступна аренда велосипедов, гироскутеров, роликовых коньков. В микрорайоне работает парк аттракционов, который включает в себя самое высокое в области колесо обозрения и «Дом вверх дном».

Кроме того, у жителей и гостей микрорайона есть возможность насладиться живописной набережной и прогуляться по тропе здоровья «Ритм».

Отдохнув в Спутнике, можно выложить фото- и видеоматериалы в социальные сети, указав местоположение и поставив хештег #городспутник.

Чтобы не пропустить самые яркие события Города Спутника, следите за афишей на официальном сайте микрорайона penza-sputnik.ru.