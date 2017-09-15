Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|15 сен 2017|12:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+22oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+11oC
+19oC
Завтра | Облачно |
  68.69  |  $  57.77
 

Общество | Жителей Пензенской области продолжают атаковать клещи

15.09.2017|10:03
Печать

По состоянию на четверг, 14 сентября, от укусов клещей в Пензенской области с начала сезона пострадали 1 551 человек. Из них 499 – дети до 14 лет. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Напомним, что, по данным на 8 сентября, насекомые атаковали 1 487 жителей, в том числе 481 ребенка. Таким образом, клещи до настоящего времени проявляют активность. За последнюю неделю общее количество пострадавших выросло на 64 человека.

Также увеличилось и число клещей, изученных специалистами в лаборатории. Обследованы 698 снятых с людей членистоногих, у 61 (неделю ранее – у 56) обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

За август диагноз «клещевой боррелиоз» поставлен еще 10 жителям региона. Всего с января по август выявлены 25 пациентов с этим заболеванием.

0
0
0
0
Гость|15.09.2017 10:39|

Травить их надо! Никто ж этим не занимается!

Гость|15.09.2017 10:42|

Две недели назад выдернула из себя клеща,из города не выезжала,откуда взялся

Гость|15.09.2017 10:49|

Гость писал(a):

откуда взялся
Это мой прогуляться выходил. Он ручной, от паразитов обработан, все прививки сделаны. Обижать его не надо, если что, он очень любит музыку транс. Засыпает под неё.

Гость|15.09.2017 10:54|

Мой теперь по этажам гуляет,я его в унитаз выкинула,а потом узнала,что он в воде живет

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!