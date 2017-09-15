15.09.2017 | 10:03

По состоянию на четверг, 14 сентября, от укусов клещей в Пензенской области с начала сезона пострадали 1 551 человек. Из них 499 – дети до 14 лет. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Напомним, что, по данным на 8 сентября, насекомые атаковали 1 487 жителей, в том числе 481 ребенка. Таким образом, клещи до настоящего времени проявляют активность. За последнюю неделю общее количество пострадавших выросло на 64 человека.

Также увеличилось и число клещей, изученных специалистами в лаборатории. Обследованы 698 снятых с людей членистоногих, у 61 (неделю ранее – у 56) обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

За август диагноз «клещевой боррелиоз» поставлен еще 10 жителям региона. Всего с января по август выявлены 25 пациентов с этим заболеванием.