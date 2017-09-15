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Общество | В Пензе торгуют арбузами и дынями в неустановленных местах

15.09.2017|14:12
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В пятницу, 15 сентября, в Железнодорожном районе Пензы установлены нарушения в уличной торговле, за которые продавцов привлекут к административной ответственности.

«В ходе рейда по улицам Луначарского, Дзержинского, Саранской, Егорова, Кл. Цеткин, Антонова, Тарханова были выявлены торговые точки, где осуществлялась продажа овощей, фруктов, бахчевых культур, изделий из трикотажа», - сообщили в пресс-службе мэрии.

На индивидуальных предпринимателей и граждан составили пять административных протоколов за торговлю в неустановленных местах и два протокола за торговлю без регистрации предпринимателем.

В мэрии заверили, что рейды с участием сотрудников районных администраций и полиции будут проводиться и впредь.

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Гость|15.09.2017 15:47|

5 ПРОТОКОЛОВ...КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЬ НАДО НА КАЖДОЙ ТОЧКЕ.... ВОТ ТОГДА ПРЕКРАТЯТ ТОРГОВАТЬ....И ДЕНЕГ В БЮДЖЕТ ЗАРАБОТАЕТЕ... А ВЫ ПРОВЕРЯЮЩИЕ НЕРУКОПАЖАТНЫЕ КОРУПЦИОНЕРЫ..НА НАШИ НАЛОГИ КРЫШУЕТЕ ВСЁ ЭТО....

Гость|15.09.2017 16:08|

Да ладно?? Вот новость так новость!!!

Гость|15.09.2017 16:11|

Да пусть торгуют.

Гость|15.09.2017 16:26|

Конечно, пусть торгуют.

Имя: Гость
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