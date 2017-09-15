В пятницу, 15 сентября, в Железнодорожном районе Пензы установлены нарушения в уличной торговле, за которые продавцов привлекут к административной ответственности.
«В ходе рейда по улицам Луначарского, Дзержинского, Саранской, Егорова, Кл. Цеткин, Антонова, Тарханова были выявлены торговые точки, где осуществлялась продажа овощей, фруктов, бахчевых культур, изделий из трикотажа», - сообщили в пресс-службе мэрии.
На индивидуальных предпринимателей и граждан составили пять административных протоколов за торговлю в неустановленных местах и два протокола за торговлю без регистрации предпринимателем.
В мэрии заверили, что рейды с участием сотрудников районных администраций и полиции будут проводиться и впредь.
5 ПРОТОКОЛОВ...КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЬ НАДО НА КАЖДОЙ ТОЧКЕ.... ВОТ ТОГДА ПРЕКРАТЯТ ТОРГОВАТЬ....И ДЕНЕГ В БЮДЖЕТ ЗАРАБОТАЕТЕ... А ВЫ ПРОВЕРЯЮЩИЕ НЕРУКОПАЖАТНЫЕ КОРУПЦИОНЕРЫ..НА НАШИ НАЛОГИ КРЫШУЕТЕ ВСЁ ЭТО....