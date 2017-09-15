15.09.2017 | 14:12

В пятницу, 15 сентября, в Железнодорожном районе Пензы установлены нарушения в уличной торговле, за которые продавцов привлекут к административной ответственности.

«В ходе рейда по улицам Луначарского, Дзержинского, Саранской, Егорова, Кл. Цеткин, Антонова, Тарханова были выявлены торговые точки, где осуществлялась продажа овощей, фруктов, бахчевых культур, изделий из трикотажа», - сообщили в пресс-службе мэрии.

На индивидуальных предпринимателей и граждан составили пять административных протоколов за торговлю в неустановленных местах и два протокола за торговлю без регистрации предпринимателем.

В мэрии заверили, что рейды с участием сотрудников районных администраций и полиции будут проводиться и впредь.