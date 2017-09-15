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Общество | В Пензе приставы встретились с детьми из противотуберкулезного диспансера

15.09.2017|14:11
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В областном центре судебные приставы навестили детей из отделения противотуберкулезного диспансера, находящихся на реабилитации. Чтобы порадовать юных пензенцев, сотрудники регионального управления ФССП России пришли не одни, а с актерами театра-студии «Белая ворона».

Судебные приставы не в первый раз выбирают для посещения детское отделение противотуберкулезного диспансера, поскольку часть родителей юных пациентов являются должниками по алиментам.

Гости пели с ребятами и играли в игры. Также детей ждали мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов и стрельба из пневматической винтовки и пистолета.

«Радость - это одна из главных ценностей для ребенка. А самое большое удовольствие для взрослого, тем более для судебного пристава, который ежедневно видит, как родители порой ущемляют своих детей даже в этом, - подарить эту радость», - сообщили в пресс-службе управления.

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Гость|15.09.2017 14:33|

"В Пензе приставы встретились с детьми из противотуберкулезного диспансера." Новость огонь, дети в долгах? Ну напишите принесли подарки или как-то иначе, а то встретились...

Имя: Гость
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