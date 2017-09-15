15.09.2017 | 14:11

В областном центре судебные приставы навестили детей из отделения противотуберкулезного диспансера, находящихся на реабилитации. Чтобы порадовать юных пензенцев, сотрудники регионального управления ФССП России пришли не одни, а с актерами театра-студии «Белая ворона».

Судебные приставы не в первый раз выбирают для посещения детское отделение противотуберкулезного диспансера, поскольку часть родителей юных пациентов являются должниками по алиментам.

Гости пели с ребятами и играли в игры. Также детей ждали мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов и стрельба из пневматической винтовки и пистолета.

«Радость - это одна из главных ценностей для ребенка. А самое большое удовольствие для взрослого, тем более для судебного пристава, который ежедневно видит, как родители порой ущемляют своих детей даже в этом, - подарить эту радость», - сообщили в пресс-службе управления.