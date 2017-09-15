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Общество | В Пензе на улице 40 лет Октября появится новый сквер

15.09.2017|09:11
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В четверг, 14 сентября, в администрации Первомайского района Пензы состоялось совещание, на котором обсуждалась организация сквера в районе дворца единоборств «Воейков» на улице 40 лет Октября.

Участники встречи, а в их числе были главный художник города Сергей Петров и активные жители микрорайона, обсудили проект и эскиз, по которым будет обустроен новый зеленый уголок.

«Организация сквера улучшит эстетический облик микрорайона и даст возможность жителям заниматься активным отдыхом, проводить свой досуг в зеленой зоне и дышать чистым воздухом», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Напомним: инициаторами разбивки нового сквера стали местные энтузиасты, которых поддержал мэр областного центра Виктор Кувайцев. В сквере планируется обустроить пешеходные дорожки и бульвар, посадить деревья и кустарники, разместить малые архитектурные формы, установить парковые светильники.

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Гость|15.09.2017 09:41|

Надеемся это будет не мини-сквер. А то прежние найти не можем.

Гость|15.09.2017 10:21|

А где будет уица 100-летия Октября?

Гость|15.09.2017 10:24|

Да где будет, к ноябрю надо организовать улицу.

Имя: Гость
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