15.09.2017 | 09:11

В четверг, 14 сентября, в администрации Первомайского района Пензы состоялось совещание, на котором обсуждалась организация сквера в районе дворца единоборств «Воейков» на улице 40 лет Октября.

Участники встречи, а в их числе были главный художник города Сергей Петров и активные жители микрорайона, обсудили проект и эскиз, по которым будет обустроен новый зеленый уголок.

«Организация сквера улучшит эстетический облик микрорайона и даст возможность жителям заниматься активным отдыхом, проводить свой досуг в зеленой зоне и дышать чистым воздухом», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Напомним: инициаторами разбивки нового сквера стали местные энтузиасты, которых поддержал мэр областного центра Виктор Кувайцев. В сквере планируется обустроить пешеходные дорожки и бульвар, посадить деревья и кустарники, разместить малые архитектурные формы, установить парковые светильники.