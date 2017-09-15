15.09.2017 | 09:03

Компания Ростсельмаш вдвое увеличила поставки тракторов и техники для почвообработки в Пензенскую область. Об этом сообщает пресс-служба официального дилера Ростсельмаш - компании «Агросоюз-Маркет».

Одной из лучших машин в таких видах работ, как вспашка, глубокое рыхление и дискование, является трактор модели Versatile 2375 производства компании Ростсельмаш. Машина доказывает этот факт на демонстрационных показах от выставки к выставке.

Трактор спроектирован так, что может перетаскивать по полю даже самые тяжелые широкозахватные прицепы, оставаясь при этом маневренной и высокопроходимой самоходной машиной.

«В этом сезоне крупные хозяйства активно обновляют свой парк техникой Ростсельмаш. Буквально за последние два месяца Versatile 2375 приобрели более 10 хозяйств, причем три из них купили трактор повторно. И интерес к данной модели продолжает расти», - сообщил генеральный директор «Агросоюз-Маркета» Алексей Глухарев.

Сейчас проходит акция, при которой аграрии имеют возможность приобрести трактор модели 2375 и при этом сэкономить до 3 миллионов рублей. Плюс ко всему покупатели получают дополнительную скидку в размере 10% на приобретение техники для обработки почвы.

Трактор 2375 оборудован шарнирно-сочлененной рамой с мостами и внешними бортовыми передачами. Такая конструкция позволяет максимально эффективно реализовать тяговый потенциал агрегата. А для снижения времени и упрощения ежедневного обслуживания в дифференциалы мостов встроены визиры уровня масла, отмечают инженеры Ростсельмаш.

«Трактор 2375 - это соотношение цены и высокого качества машины. Мы довольны!» — прокомментировал генеральный директор ООО «Шемышейский производственный комбинат» Лю Гоцян.

Акция проходит по 30 сентября 2017 года. Подробную информацию можно узнать на сайте http://penza-agrosoyz.rostselmash.com.