15.09.2017 | 10:23

Заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Николай Волобуев на совещании в Пензе, проведенном в пятницу, 15 сентября, напомнил, что перинатальный центр на улице Лермонтова строится на бюджетные, а значит, народные средства.

«Каждая копейка на счету, потому что выделял деньги Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», - пояснил он.

Однако то, что случилось в Пензе при строительстве центра, не позволило сдать его в первоначально установленный срок.

«Недобросовестный, я бы сказал, воровской, подход к реализации затраченных средств отодвинул нас в моральном плане. Но с новой командой у нас сложились тесные рабочие отношения, и нам пошли навстречу в прошлом году и разрешили продлить программу строительства до конца 2017 года», - сообщил заместитель гендиректора Ростеха.

Он подчеркнул, что со строительством центра не дадут перейти на следующий год ни на секунду. Тот регион России, где подобный объект не сдадут до конца года, будет достраивать его на свои деньги.

«Я увидел сегодня, что объект в принципе готов. Оборудование должно быть установлено до 25 сентября, до 1 октября центр должен быть вычищен. До конца октября мы должны получить здесь первых детишек», - поставил задачу Николай Волобуев.

Губернатор Иван Белозерцев сообщил, что медицинские работники областного роддома вместе с главным врачом постоянно находятся в центре, принимают оборудование.

«Но как губернатор я вижу, что нужно предпринять немалые усилия, чтобы завершить работы к установленному сроку. И мы их приложим, чтобы вовремя запустить центр», - заявил глава региона.