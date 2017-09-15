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Общество | Ростех: Сдача перинатального центра не может быть перенесена на 2018-й

15.09.2017|10:23
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Заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Николай Волобуев на совещании в Пензе, проведенном в пятницу, 15 сентября, напомнил, что перинатальный центр на улице Лермонтова строится на бюджетные, а значит, народные средства.

«Каждая копейка на счету, потому что выделял деньги Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», - пояснил он.

Однако то, что случилось в Пензе при строительстве центра, не позволило сдать его в первоначально установленный срок.

«Недобросовестный, я бы сказал, воровской, подход к реализации затраченных средств отодвинул нас в моральном плане. Но с новой командой у нас сложились тесные рабочие отношения, и нам пошли навстречу в прошлом году и разрешили продлить программу строительства до конца 2017 года», - сообщил заместитель гендиректора Ростеха.

Он подчеркнул, что со строительством центра не дадут перейти на следующий год ни на секунду. Тот регион России, где подобный объект не сдадут до конца года, будет достраивать его на свои деньги.

«Я увидел сегодня, что объект в принципе готов. Оборудование должно быть установлено до 25 сентября, до 1 октября центр должен быть вычищен. До конца октября мы должны получить здесь первых детишек», - поставил задачу Николай Волобуев.

Губернатор Иван Белозерцев сообщил, что медицинские работники областного роддома вместе с главным врачом постоянно находятся в центре, принимают оборудование.

«Но как губернатор я вижу, что нужно предпринять немалые усилия, чтобы завершить работы к установленному сроку. И мы их приложим, чтобы вовремя запустить центр», - заявил глава региона.

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Гость|15.09.2017 11:01|

penzainform.ru писал(a):

перинатальный центр на улице Лермонтова строится на бюджетные, а значит, народные деньги.
Да вы чо! Откуда у народа стока денег-то? На государевы, с Его и Божьей милости, деньги строится это великолепие!

Гость|15.09.2017 11:03|

penzainform.ru писал(a):

«Но как губернатор я вижу, что нужно предпринять немалые усилия, чтобы завершить работы к установленному сроку.
В переводе на русский - дело плохо...

Гость|15.09.2017 11:04|

Если медработники находятся в нефункционирующем перенатальном центре и принимают медоборудование,то кто принимает роды сейчас?

Гость|15.09.2017 11:05|

вот поют...

Спорим до конца октября ничего там не заработает?

Гость|15.09.2017 11:13|

Гость писал(a):

вот поют...

Спорим до конца октября ничего там не заработает?

А если и заработает, то лучше уж к бабке-повитухе, чем в этот наскоро построенный сарай набитый техникой на которой так никто и не научился работать.

Гость|15.09.2017 11:14|

penzainform.ru писал(a):

Но с новой командой у нас сложились тесные рабочие отношения, и нам пошли навстречу в прошлом году и разрешили продлить программу строительства до конца 2017 года», - сообщил заместитель гендиректора Ростеха.
А что за новая команда?

Гость|15.09.2017 11:30|

А на новом оборудовании работать умеют?А то получится,как в онкологии...не научились!

Гость|15.09.2017 11:30|

Беременным терпеть ?

Гость|15.09.2017 11:44|

Когда продолжится суд над рецидивистом Пашковым?

Гость|15.09.2017 11:47|

Гость писал(a):

Когда продолжится суд над рецидивистом Пашковым?
Таких не сажают! Вот он и катается по городу на Ниве-шевроле.

Гость|15.09.2017 11:53|

ПЕНЗАИНФОРМ, ВЫ, прежде чем давать новостной блок, уточняйте реальное положение дел... а то, 09:58 - объект сдадут в октябре 2017, а в 10:23 - сдадут в 2018 году

Имя: Гость
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