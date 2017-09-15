15.09.2017 | 17:33

Последний раз историческое здание, известное как усадьба Воейкова, использовалось в качестве лечебно-трудового профилактория. С 1992 года дворец пустует и разрушается.

Его строили для царевича Алексея, но побывать здесь он не успел: началась Первая мировая война, а затем и революция.

Каменские краеведы беспокойство о судьбе строения высказывают давно.

«Безусловно, необходимо восстановить и сохранить для потомков, потому что это связывает Каменку с общей историей, с историей Российской империи», - отметил краевед Юрий Храмов.

Тем временем активисты призывают к действиям. Пензенские энтузиасты разработали проект, направленный на сохранение забытых исторических памятников и сооружений. В список попала и усадьба Воейкова.

«Когда мы увидели, в каком она запущении, нами было принято решение, что нужно собраться и решить вопрос по судьбе, что мы можем сделать. Понятно, что отреставрировать это очень затратно, но мы начали с самого простейшего - собраться и очистить его от мусора», - сообщил представитель оргкомитета проекта «По следам забытых усадеб» Максим Костюшкин.

Участниками субботника стали представители разных молодежных общественных организаций.

Местные власти активистов поддержали.

«Площадь всего этого порядка восьми гектар, поэтому объем работы большой. На сегодня работы уже спланированы, так что погода позволяет, давайте приступать и работать дружно, совместно», - призвал глава администрации Каменки Анатолий Дуданов.

В планах у молодежи провести субботники еще и в других заброшенных усадьбах, расположенных на территории региона. Например, Голициных, Куракиных, Макаровых.