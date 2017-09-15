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Общество | Городская станция юных техников устроила день открытых дверей

15.09.2017|17:53
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По традиции в сентябре городская станция юных техников распахивает свои двери для всех желающих прикоснуться к тайнам механических конструкций.

В этом году пытливые пятиклассники выбирали себе дело. Пока вопросов больше, чем ответов.

«Машины, почему они ездят? Как летают самолеты? Почему они летают? Почему корабли не тонут? Я думаю, меня здесь научат, как мотоцикл себе сделать», - поделился школьник Дмитрий Шмидт.

«Я хочу тут подучиться, чтобы учиться водить, стать дальнобойщиком», - признался другой школьник Иван Черненко.

«Мне интересны самолеты, мотоциклы, машины, в будущей жизни я хочу стать водителем», - рассказал третий школьник Александр Горячев.

В состав станции юных техников входят 136 кружков и объединений. Они работают по самым разным направлениям.

«Мотоспорт, авиамодельный, радиотехника, техническое моделирование, робототехника. Но в этом году мы открываем ряд новых направлений. Это основы юридического права, «Юный эколог» у нас открывается», - сообщила и. о. директора СЮТ № 1 г. Пензы Ольга Аношина.

Ожидается, что в этом учебном году более 2 000 человек в возрасте от 7 до 18 лет все-таки найдут здесь себе дело.

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