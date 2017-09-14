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Общество | Зареченцы проедут по улицам на самокатах, роликах и гироскутерах

14.09.2017|14:23
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В воскресенье, 17 сентября, в Заречном пройдет парад немоторизованных средств передвижения, приуроченный к Европейской неделе мобильности.

Парад, на который приглашаются и взрослые, и дети, стартует в 11:00 от ФОКа «Лесной».

Для малышей и любителей пешей ходьбы разработаны специальные маршруты. Основные участники парада проедут колонной около трех километров по городским улицам на велосипедах, роликах, самокатах, гироскутерах, сообщает портал «Город Z».

Среди участников парада также будет проведена лотерея с призами.

Заречный впервые присоединится к Европейской неделе мобильности, но организаторы парада надеются, что эта акция станет ежегодной.

Источник — gorodz.info
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Гость|14.09.2017 14:44|

penzainform.ru писал(a):

Заречный впервые присоединится к Европейской неделе мобильности
Зачем?

Имя: Гость
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