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Общество | Врачам районных больниц предстоит активизировать выездную работу

14.09.2017|10:06
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В среду, 13 сентября, губернатор Пензенский области Иван Белозерцев в ходе приема граждан в Колышлейском районе дал поручение активизировать выездную работу медперсонала с населением.

Как сообщили в пресс-службе правительтства, тему медобслуживания поднял житель Старой Потловки Виктор Абрамов. Он рассказал, что в селе есть фельдшерско-акушерский пункт, а при необходимости фельдшер направляет людей в районную больницу в 14 километрах от Старой Потловки. Однако в августе прежний медработник ушла на пенсию, а новый работает на полставки - по три часа в день.

«Содержать амбулаторию с узкими специалистами в селе с населением менее 500 человек государство не может, это нецелесообразно. Однако жители отдаленных районов должны получать медицинские услуги в полном объеме», - отметил Иван Белозерцев.

Губернатор увидел два варианта решения проблемы, это вызов врачей неотложной помощи и активизация выездной работы специалистов районной больницы.

«Нужно пересмотреть график выездов, чтобы специалисты проводили приемы чаще», - поручил глава региона.

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Гость|14.09.2017 10:28|

А всякие никому не нужные хоккейные,футб.и им подобные команды содержать выгодно?Скажите КОМУ?

Гость|14.09.2017 10:33|

Гость писал(a):

А всякие никому не нужные хоккейные,футб.и им подобные команды содержать выгодно?Скажите КОМУ?

это им развлекуха а для себя они не жалеют.

в войну были эти фапы а сейчас видимо хуже чем в войну .

Гость|14.09.2017 10:38|

Хоть и не с той стороны.

Гость|14.09.2017 11:20|

Поручение!!! Это, что пожелание президента, до исполнения, как до луны.

Гость|14.09.2017 11:23|

Зато целесеобразно магазины строить с бешаными ценами.людей им лечить нецелесеобразно.А то что эти люди вас кормят это как?

Гость|14.09.2017 11:42|

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://2qu.ru/nikodex

Имя: Гость
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