14.09.2017 | 10:06

В среду, 13 сентября, губернатор Пензенский области Иван Белозерцев в ходе приема граждан в Колышлейском районе дал поручение активизировать выездную работу медперсонала с населением.

Как сообщили в пресс-службе правительтства, тему медобслуживания поднял житель Старой Потловки Виктор Абрамов. Он рассказал, что в селе есть фельдшерско-акушерский пункт, а при необходимости фельдшер направляет людей в районную больницу в 14 километрах от Старой Потловки. Однако в августе прежний медработник ушла на пенсию, а новый работает на полставки - по три часа в день.

«Содержать амбулаторию с узкими специалистами в селе с населением менее 500 человек государство не может, это нецелесообразно. Однако жители отдаленных районов должны получать медицинские услуги в полном объеме», - отметил Иван Белозерцев.

Губернатор увидел два варианта решения проблемы, это вызов врачей неотложной помощи и активизация выездной работы специалистов районной больницы.

«Нужно пересмотреть график выездов, чтобы специалисты проводили приемы чаще», - поручил глава региона.