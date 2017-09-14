14.09.2017 | 10:24

Прокуратура Земетчинского района проверила содержание скотомогильников (биотермических ям) и выявила нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологической безопасности.

Выяснилось, что в результате бездействия районной станции по борьбе с болезнями животных на скотомогильнике, расположенном в полутора километрах от поселка Пролетарского, отсутствует перекидной мост через траншею, а ворота не заперты на замок.

В итоге ветеринарный санитар станции оштрафован на 500 рублей.

«Земетчинская райСББЖ занимается устранением выявленных нарушений. Ход этих работ находится на контроле прокуратуры района», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Напомним: ранее аналогичные нарушения в содержании мест захоронения скота были выявлены в Вадинском и Наровчатском районах.