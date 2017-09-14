14.09.2017 | 18:24

Уроженец Андреевки Александр Капитуров больше не считается пропавшим без вести. Его останки нашли калужские поисковики в лесах области.

Два с лишним года пытались выяснить, живы ли родные. Удалось это членам отряда «Сапсан». Во время экспедиции в те края они случайно услышали разговор и подключили к розыску администрацию Каменского района.

«Всю свою сознательную жизнь я его ждала, ждала, что должны нам когда-то сообщить об этом. И когда об этом сообщила Лена, моя младшая сестра, она говорит: «Тань, я не знаю, нам плакать или радоваться, давай лучше радоваться будем». Я говорю: «Что случилось?». Отвечает: «Нашли дядю Сашу». Это было что-то неописуемое, радость со слезами на глазах. На самом деле это так было», - рассказала племянница Александра Капитурова Татьяна Терехина.

О том, что 23-летний неженатый боец кавалерийской бригады Александр Капитуров пропал без вести, родные узнали в августе 1942-го. Мать до самой своей смерти не верила, надеялась: вот откроется дверь, и войдет сын.

Его опознали благодаря записке в личном медальоне. Солдат лежал в окопе у дороги, по которой передвигались немецкие танки.

«У него было перебито бедро, то есть передвигаться он не мог. При нем находились личные вещи и две гранаты: одна ручная, одна противотанковая. В противотанковую гранату уже был вставлен запал, то есть это свидетельствует о том, что он находился в бою. Скорее всего, он остался один и погиб как герой», - пояснил командир поискового отряда «Сапсан» Каменского района Валентин Данилушкин.

«Я его не знаю, но меня привела душа. Спасибо тем, кто его нашел, приберут его кости. Все как следует. Домой его привезли», - поблагодарила жительница Каменского района Раиса Самышкина.

«Великое слово «память». Эхо войны докатилось в настоящее время до Пензенской области», - подчеркнул военный комиссар Пензенской области Павел Тугушев.

Личные вещи Александра Капитурова передали его родным. Теперь это семейная реликвия.