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Общество | Губернатор простил Пензе 973 млн руб. долгов по бюджетным кредитам

14.09.2017|16:53
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Тема подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период стала главной на совещании губернатора с руководителями администраций городских округов и муниципальных районов.

«Время прохладное, холодное приближается. У нас традиция русского человека, как всегда, ждать до последнего и потом в последний момент предпринимать героические усилия, для того чтобы подготовить и запустить котельные, дать тепло в жилые дома», - заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Особое внимание - учреждениям здравоохранения и образования.

«У сети больниц по районам у нас нет разрешения на газ, до 20-го числа этого месяца мы все эти разрешения получим», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

«Все дублирующие котельные подготовлены, опрессовка проведена. Заканчиваются работы на Лесозащитной, там устраняются утечка после опрессовки, там новая котельная», - отчитался министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Но не все муниципальные образования выполнили необходимый объем работы. Кроме того, у многих есть долги за потребленные энергоресурсы.

«За электроэнергию районные бюджеты на сегодняшний день должны 33,9 миллиона рублей, в том числе Пенза - 12,7, Каменка - 2,8, Кузнецк - 2,9 миллиона рублей. За природный газ общая задолженность 991,8 миллиона рублей», - доложил начальник Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин.

И это при том, что губернатор в минувшую пятницу подписал постановление, согласно которому для некоторых городов кредитный долг перед региональным бюджетом сократился на 50-90%.

«973 миллиона рублей простил городу Пензе, так, на всякий случай. Сердобску немало. Каждому муниципальному образованию. У нас три только муниципальных образования, которые за последние 10-15 лет нарастили запредельный долг», - сообщил Иван Белозерцев.

Летом в плановом режиме во многих районах Пензы тепловики по старинке латали старые трубы. Причем в некоторых местах речь о замене коммуникаций даже не велась.

«Вот заплаточка, они скрыли вот это, вот здесь обрезали и там дырку обрезали. Потом я вчера шел, вот это уже заварено, а там заварено, но уже бьет. Нам, например, это дико невыгодно, а им, наверное, выгодно. Они каждый раз копают и каждый раз деньги зарабатывают», - поделился наблюдениями житель улицы 8 Марта Александр.

И тем не менее в настоящий момент к работе в осенне-зимний период жилищный фонд области подготовлен на 98,1%, а сети к пуску тепла - на 97,1%. Но вот как они поведут себя во время холодов, станет ясно, когда ударят первые сильные морозы.

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Гость|14.09.2017 19:40|

Я должен банкам 2 ляма, может Ваня тоже простит???

Гость|14.09.2017 19:50|

Интересно бы знать, сколько кому простили из муниципалитетов. Пензе походу опять основное счастье перепало.

Гость|14.09.2017 19:55|

Гость писал(a):

Интересно бы знать, сколько кому простили из муниципалитетов. Пензе походу опять основное счастье перепало.
Размер распилов, откатов?

Гость|14.09.2017 19:56|

Фильм «Батареи просят огня» о работниках ЖКХ?

Гость|14.09.2017 20:02|

Губернатор балует город и районы , пусть главы начинают работать а сидеть напротив компов и должны разрабатыть планы развития территорий и рабочих мест .

Гость|14.09.2017 20:09|

penzainform.ru писал(a):

«973 миллиона рублей простил городу Пензе, так, на всякий случай. Сердобску немало. Каждому муниципальному образованию. У нас три только муниципальных образования, которые за последние 10-15 лет нарастили запредельный долг», - сообщил Иван Белозерцев.
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ОГЛАСИЛ РЕАЛЬНЫЙ СВОЙ ДОХОД.МОЖЕТ ЗАПРОСТО ПРОСТИТЬ ПОЧТИ МЛРД БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ СЕБЯ.ВОТ КАСТРЮЛЕЙ ЗВЯКНУЛО.

Гость|14.09.2017 20:18|

Ваня у Вовы прощать научился?

Гость|14.09.2017 20:21|

Только не надо в сентябре начинать отопительный сезон !!!!!!

Гость|14.09.2017 20:34|

Верояно, своим карманчиком возместил? Типа, куда бы ещё потратить! Очень щедрый!

Имя: Гость
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