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Общество | Депутаты проверили качество питания в детских садах Пензы

14.09.2017|17:56
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Депутаты Пензенской городской думы посетили дошкольные учреждения. Народные избранники интересовались, какое мясо пускают на котлеты и тефтели, где закупают продукты, а также в каких условиях их хранят.

С января 2016 года родительская плата за детский сад не повышалась. С тех пор цены на продукты питания, используемые для приготовления завтраков, обедов, полдников, выросли.

«С 1 января все-таки родительскую плату нам, скорее всего, нужно будет пересматривать. По предварительным оценкам, где-то порядка 20 рублей в старшей группе и порядка 10 рублей в младшей группе», - сообщил начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.

В настоящее время из городской казны на каждого ребенка, посещающего садик, выделяется 16 рублей 33 копейки в день. Всего в 2016-м на это потрачено 64 миллиона.

«В приоритетах у нас качественное питание, чтобы цена была для родителей не сильной нагрузкой на их семейных бюджет, при этом обеспечивать вкусное, качественное, нормальное питание нашим детишкам», - пояснил зам. председателя Пензенской городской думы Иван Краснов.

Финансовый отчет о продовольственной корзине, данные о поставщиках и закупочные цены на рыбу, мясо, масло, овощи в открытом доступе. На сайтах садиков, в разделе «Питание», родители могут ознакомиться с этими сведениями.

«У нас все согласно требованиям по граммам. Порционные блюда у нас всегда выкладываются», - сообщила заведующая детским садом № 103 «Ласточка» Светлана Чернецова.

«Самое главное, что у них есть родительский контроль, в этой ситуации главное - контролируют родители», - подчеркнул Юрий Голодяев.

До нового года чиновники должны провести анализ стоимости еды в детских садах и дать экономически обоснованное заключение, на сколько необходимо увеличивать родительскую плату за дошколят.

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Гость|14.09.2017 19:38|

самое дешёвое мясо и масло закупается на сады!!!пусть сами попробуют поесть его

Гость|14.09.2017 20:15|

В этом садике масло "Молком",между прочим-самое дорогое.Тебе лишь бы гадость сказать!

Гость|14.09.2017 20:36|

Интересно,а где они мясо и молоко закупают и почём?В деревнях молоко закупка стоит в среднем 15 17р за литр да ещё и какого(ОТ 4 до 5 % жирности!Да летом ещё и дешевле.А в магазе только дорожает.Мясо в деревнях(СВОЁ ХОРОШЕЕ) в среднем 220 250 стоит если брать тушу.Почему в детсады в деревнях не закупают?

Гость|14.09.2017 20:51|

вот подрастёшь и узнаешь.

Имя: Гость
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