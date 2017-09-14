14.09.2017 | 17:56

Депутаты Пензенской городской думы посетили дошкольные учреждения. Народные избранники интересовались, какое мясо пускают на котлеты и тефтели, где закупают продукты, а также в каких условиях их хранят.

С января 2016 года родительская плата за детский сад не повышалась. С тех пор цены на продукты питания, используемые для приготовления завтраков, обедов, полдников, выросли.

«С 1 января все-таки родительскую плату нам, скорее всего, нужно будет пересматривать. По предварительным оценкам, где-то порядка 20 рублей в старшей группе и порядка 10 рублей в младшей группе», - сообщил начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.

В настоящее время из городской казны на каждого ребенка, посещающего садик, выделяется 16 рублей 33 копейки в день. Всего в 2016-м на это потрачено 64 миллиона.

«В приоритетах у нас качественное питание, чтобы цена была для родителей не сильной нагрузкой на их семейных бюджет, при этом обеспечивать вкусное, качественное, нормальное питание нашим детишкам», - пояснил зам. председателя Пензенской городской думы Иван Краснов.

Финансовый отчет о продовольственной корзине, данные о поставщиках и закупочные цены на рыбу, мясо, масло, овощи в открытом доступе. На сайтах садиков, в разделе «Питание», родители могут ознакомиться с этими сведениями.

«У нас все согласно требованиям по граммам. Порционные блюда у нас всегда выкладываются», - сообщила заведующая детским садом № 103 «Ласточка» Светлана Чернецова.

«Самое главное, что у них есть родительский контроль, в этой ситуации главное - контролируют родители», - подчеркнул Юрий Голодяев.

До нового года чиновники должны провести анализ стоимости еды в детских садах и дать экономически обоснованное заключение, на сколько необходимо увеличивать родительскую плату за дошколят.