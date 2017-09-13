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Общество | В 2017 году в Пензе снизилась подростковая преступность

13.09.2017|14:34
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В среду, 13 сентября, на заседании постоянной комиссии Пензенской городской думы по общественной безопасности и защите прав граждан обсуждались досуг и занятость подростков и молодежи.

Первый заместитель главы городской администрации Сергей Волков сообщил, что в Пензе в учреждениях образования, культуры и спорта занимаются в общей сложности 43 199 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 73,8% от их общей численности (58 536). Для сравнения: в 2016 году этот показатель составлял 69,2%.

При этом он отметил, что особое внимание было обращено на организацию досуга и занятости тинейджеров в период каникул.

«За 7 месяцев 2017-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 52,8% снизилось количество преступлений, совершенных подростками. Также сократилось число несовершеннолетних, задержанных полицией за распитие спиртного (на 23%) и за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения (на 46%)», - уточнил Сергей Волков.

На особом контроле находится организация занятости подростков, хотя в этом году показатели в этой области ниже, чем в предыдущем. В частности, запланировано трудоустройство 76 несовершеннолетних (в 2016 году - 98). В городском бюджете на эти цели предусмотрено 450 000 рублей (в 2016 году - 500 000).

Депутат Иван Краснов отметил, что в Пензе подростками изрисовано много зданий. По его мнению, это означает, что некоторые творческие личности не знают, где применить свои силы.

«Может, мы подумаем, какие специальные места в городе выделить для этого?» - предложил народный избранник.

Сергей Волков обещал подумать над этим предложением и, возможно, организовать фестиваль или конкурс для граффитчиков.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|13.09.2017 15:16|

Так дети то выросли и нас ждёт демографическая яма.

В Кузнецком районе пьяные пассажиры до смерти избили таксиста

Первоначальное расследование показало, что трое жителей Кузнецкого района 1991, 1992 и 1997 года рождения устроили застолье со спиртным, а затем вызвали такси. Во время поездки между водителем и пассажирами разгорелся конфликт, закончившийся трагедией.

Гость|13.09.2017 15:38|

Просто,темнеет рано и родители загоняют своих детишек по домам.Чтобы штрафы не платить за нахождение на улице после комендантского часа.

Имя: Гость
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