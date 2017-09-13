13.09.2017 | 13:47

Во вторник, 12 сентября, в подмосковных Луховицах наградили четырех подростков. Они оказали помощь в задержании жителя Пензенской области, оказавшегося особо опасным преступником.

Напомним: 57-летний пьяный мужчина, ранее судимый, увидел гулявшего на детской площадке 7-летнего мальчика. Пензенец подошел к ребенку и начал с ним разговаривать, а потом предложил пройти в заброшенное полуразрушенное здание.

Подростки, проходившие мимо, услышали подозрительные звуки. Продвигаясь вдоль строения, они увидели мужчину, который готовился совершить сексуальное насилие над малышом.

«Школьники не испугались и молниеносно отреагировали - применили физическую силу к злоумышленнику. Затем позвали на помощь взрослого, который вызвал сотрудников полиции», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Руководитель главка - начальник ГСУ, генерал-майор юстиции Александр Воронин наградил юных помощников полиции наручными часами с символикой ГУ МВД России по Московской области.