Пензенское информационное агентство|18+|Среда|13 сен 2017|14:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+20oC
Завтра | Гроза |
  69.10  |  $  57.67
 

Общество | Школьникам, спасшим ребенка от пензенского педофила, вручены награды

13.09.2017|13:47
Печать

Во вторник, 12 сентября, в подмосковных Луховицах наградили четырех подростков. Они оказали помощь в задержании жителя Пензенской области, оказавшегося особо опасным преступником.

Напомним: 57-летний пьяный мужчина, ранее судимый, увидел гулявшего на детской площадке 7-летнего мальчика. Пензенец подошел к ребенку и начал с ним разговаривать, а потом предложил пройти в заброшенное полуразрушенное здание.

Подростки, проходившие мимо, услышали подозрительные звуки. Продвигаясь вдоль строения, они увидели мужчину, который готовился совершить сексуальное насилие над малышом.

«Школьники не испугались и молниеносно отреагировали - применили физическую силу к злоумышленнику. Затем позвали на помощь взрослого, который вызвал сотрудников полиции», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Руководитель главка - начальник ГСУ, генерал-майор юстиции Александр Воронин наградил юных помощников полиции наручными часами с символикой ГУ МВД России по Московской области.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!