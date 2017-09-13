13.09.2017 | 12:04

Жительница Пензы, затягивавшая исполнение решение суда, не смогла поехать на Средиземное море.

Служители Фемиды обязали женщину прекратить деятельность потребительского кооператива и ликвидировать предприятие. Однако учредительница организации не спешила это сделать, ссылаясь на отсутствие денег.

«Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении права выезда должницы за пределы страны, однако пензячка его также проигнорировала, посчитав, что право на отдых важнее предписания», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Когда же горожанка вместе с компанией собралась в Турцию, ее отдых оказался сорванным. В московском аэропорту на основании ограничения регистрация пассажирки не состоялась. Женщине пришлось вернуться домой, и до тех пор, пока она не исполнит решение суда, отдохнуть за рубежом ей не удастся.