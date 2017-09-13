13.09.2017 | 16:29

Жительница Пензы Тати Довникова примет участие в проекте «Адская кухня» на телеканале «Пятница!» и поборется за миллион рублей.

Пензячка оказалась в числе 18 героев реалити-шоу, победитель которого, помимо денег, получит звание лучшего повара страны и место в престижном ресторане.

«На протяжении двух месяцев всех поваров-новобранцев «Адской кухни» ждут сложнейшие испытания от шефа Константина Ивлева, включающие не только кулинарные задания, но и проверку на стрессоустойчивость и твердость характера», - сообщила PR-менеджер ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА» Ольга Зарецкая.

Тем, кто не выдержит накала страстей, придется покинуть проект, участники будут отсеиваться в каждом выпуске.