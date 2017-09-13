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Общество | Пензячка поборется за миллион рублей в реалити-шоу «Адская кухня»

13.09.2017|16:29
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Жительница Пензы Тати Довникова примет участие в проекте «Адская кухня» на телеканале «Пятница!» и поборется за миллион рублей.

Пензячка оказалась в числе 18 героев реалити-шоу, победитель которого, помимо денег, получит звание лучшего повара страны и место в престижном ресторане.

«На протяжении двух месяцев всех поваров-новобранцев «Адской кухни» ждут сложнейшие испытания от шефа Константина Ивлева, включающие не только кулинарные задания, но и проверку на стрессоустойчивость и твердость характера», - сообщила PR-менеджер ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА» Ольга Зарецкая.

Тем, кто не выдержит накала страстей, придется покинуть проект, участники будут отсеиваться в каждом выпуске.

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Гость|13.09.2017 16:54|

зачем коверкать имя Татьяна ?

Гость|13.09.2017 17:03|

Гость писал(a):

зачем коверкать имя Татьяна ?

Почему коверкать? Поп так и говорит Татиана.

Гость|13.09.2017 17:29|

Это дело каждого как звучит его имя..Татьяна-Татиана-Таня-Танечка или просто Тати!!!

Имя: Гость
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