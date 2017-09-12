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Общество | В Никольском районе для оленей заготовили 25 тонн сена

12.09.2017|11:13
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В Никольском районе Пензенской области для зимней подкормки европейских оленей заготовили 25 тонн сена. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Заготовкой сена занимались сотрудники Никольского лесхоза. Созданный запас должен покрыть потребности животных в сухих кормах на весь сезон.

«В настоящее время на территории лесхоза содержатся 53 европейских оленя», - пояснили в пресс-службе. Животные находятся в полувольных условиях.

Напомним, что ранее в Сердобском и Никольском районах области в состоянии естественной свободы обитали около восьмисот особей пятнистого оленя. В Никольском районе в вольерах содержали более 30 благородных оленей.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость|12.09.2017 11:23|

А в заречном сколько сена заготовили?

Гость|12.09.2017 12:00|

25 тонн мало! на всех оленей выборы посетивших не хватит!

Имя: Гость
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