12.09.2017 | 11:13

В Никольском районе Пензенской области для зимней подкормки европейских оленей заготовили 25 тонн сена. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Заготовкой сена занимались сотрудники Никольского лесхоза. Созданный запас должен покрыть потребности животных в сухих кормах на весь сезон.

«В настоящее время на территории лесхоза содержатся 53 европейских оленя», - пояснили в пресс-службе. Животные находятся в полувольных условиях.

Напомним, что ранее в Сердобском и Никольском районах области в состоянии естественной свободы обитали около восьмисот особей пятнистого оленя. В Никольском районе в вольерах содержали более 30 благородных оленей.