12.09.2017 | 10:23

В четверг, 7 сентября, интернет-магазин электроники и бытовой техники «Ситилинк» запустил специальную акцию «Осенняя распродажа», которая продлится по 11 октября. Совершать покупки можно со скидкой до 50% не выходя из дома.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте www.citilink.ru, выбрать нужный товар, положить его в корзину и при оформлении заказа ввести промокод GRABLI.

После этого станет возможным получить скидку на газонокосилки, ноутбуки, стиральные машины, телевизоры, фотоаппараты, видеокамеры, пылесосы, утюги, планшеты, видеорегистраторы и многое другое.

Информацию об участвующем ассортименте и подробности акции уточняйте на сайте www.citilink.ru.