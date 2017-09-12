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Общество | «Ситилинк» проводит акцию «Осенняя распродажа»

12.09.2017|10:23
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В четверг, 7 сентября, интернет-магазин электроники и бытовой техники «Ситилинк» запустил специальную акцию «Осенняя распродажа», которая продлится по 11 октября. Совершать покупки можно со скидкой до 50% не выходя из дома.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте www.citilink.ru, выбрать нужный товар, положить его в корзину и при оформлении заказа ввести промокод GRABLI.

После этого станет возможным получить скидку на газонокосилки, ноутбуки, стиральные машины, телевизоры, фотоаппараты, видеокамеры, пылесосы, утюги, планшеты, видеорегистраторы и многое другое.

Информацию об участвующем ассортименте и подробности акции уточняйте на сайте www.citilink.ru.

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Гость|12.09.2017 10:44|

Обычная деревня, рядом с болотом!

Гость|12.09.2017 10:54|

На телефоны есть скидка?

Гость|12.09.2017 11:09|

Тут всего об 1 акции говориться, на сайте их целая куча https://www.citilink.ru/actions/

Имя: Гость
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