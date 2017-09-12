12.09.2017 | 18:02

Выездное совещание по вопросам развития легкой промышленности в регионе началось с посещения чиновниками одного из крупных пензенских швейных предприятий.

Губернатору и членам правительства продемонстрировали, какие пальто, куртки, плащи шьют на Сурской земле. Эта продукция востребована во многих городах России и странах ближнего зарубежья. Вместе с тем есть и проблема - дефицит дизайнеров, технологов и портных.

«Нужно еще посмотреть, проанализировать по школам, особенно по городу Пензе и по школам в районах. Надо закупать швейное оборудование, надо готовить специалистов, кто будет обучать. Мы можем найти таких специалистов», - отметил Иван Белозерцев.

Вторым объектом, который посетила правительственная делегация, стал завод по производству товаров из кожи. Сегодня здесь создается около тысячи наименований аксессуаров.

Иван Белозерцев подчеркнул, что на каждом изделии обязательно должна быть этикетка с информацией о том, что оно выпущено именно в Пензе. Это позволит продвигать не только легкую промышленность, но и весь регион в целом.

Открывая совещание, губернатор отметил необходимость развития швейных предприятий в целом и напомнил, что за последние 7 месяцев объем сшитой на территории области одежды вырос на 70%.

«Пока работаем на брендовые компании, шьем хорошие модели, здесь теряем деньги. Давайте подумаем вместе. Какие от вас будут предложения? Что нам надо вместе сделать, для того чтобы от этого как-то уходить?» - обратился к собравшимся глава региона.

Представителям швейных предприятий на совещании рассказали, что они могут получить до трех миллионов рублей на три года на льготных условиях. Эти средства предоставляются на развитие предпринимательской деятельности.