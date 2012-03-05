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Общество | Реконструкция нижнего яруса набережной Суры подоходит к концу

12.09.2017|17:56
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Пока еще набережная Суры в центре Пензы напоминает поле после жестокого сражения, но картина начинает меняться. Плитка за плиткой, блок за блоком она одевается в серый гранит.

На финишную прямую выходит реконструкция нижнего прогулочного яруса, включенная в первый этап капитального ремонта зоны отдыха.

«Осенью планируем работать не прекращая. Зимние условия позволят нам выполнить подготовительные (демонтажные и монтажные) работы, чтобы по весне можно было закончить обустройство всей верхней части прогулочной зоны», - сообщил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Разговоры о том, что место отдыха у воды в центре Пензы пришло в запустение, велись на различных уровнях уже давно. Да и местные жители не скрывали своего недовольства.

«Еще 10 лет назад нужно было ремонтировать, состояние неприглядное. В другие города приезжаешь, там набережная - это достояние», - высказалась жительница г. Пензы Елена Печенежская.

И вот этим летом дело сдвинулось с мертвой точки.

Однако в результате реконструкции набережная понесет определенные потери: не будет около «Ростка» полюбившегося пензенским рыбакам песочного островка, сформированного здесь сточными водами.

«Будет построен линейный участок ливневой канализации с очистными сооружениями, которые обеспечат очистку сточных вод до нормативного состояния», - уточнил начальник Управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов.

«Вместе с тем в октябре будет готова проектно-сметная документация на перекладку водовода, для которого мы здесь оборудовали камеры с современными задвижками. Наличие трубы большого диаметра позволяет нам быть уверенными в том, что до начала второго этапа капитального ремонта мы повернем водовод параллельно улице Урицкого, где он в перспективе будет в новом исполнении», - добавил Виктор Кувайцев.

Согласно муниципальному контракту, стоимость первого этапа реконструкции набережной составит более 103 миллионов рублей. На второй потратят около 350 миллионов. Он предполагает создание прогулочной зеленой зоны с пешеходными дорожками, спортивных площадок для детей и взрослых.

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Гость|12.09.2017 18:59|

Верх надеюсь рулонным газоном покроют? Полив рассчитать и смонтировать могу помочь ! Instagram : #поливпенза

Гость|12.09.2017 19:02|

Куда Шелаховку денут?

Гость|12.09.2017 19:04|

Гость писал(a):

Куда Шелаховку денут?
в трубу

Гость|12.09.2017 19:32|

Сколько всего будет этапов если как на велогонках то город банкрот

Гость|12.09.2017 19:33|

Гость писал(a):

будет этапов если как на велогонках то город банкрот
поясни!?

Гость|12.09.2017 19:43|

Прокурор объяснит адвокат разжует

Гость|12.09.2017 19:57|

penzainform.ru писал(a):

Однако в результате реконструкции набережная понесет определенные потери: не будет около «Ростка» полюбившегося пензенским рыбакам песочного островка, сформированного здесь сточными водами.
Потери? Это шутка такая что ли? Грязь это, которой там быть и не должно было никогда, если бы власти содержали городское имущество в надлежащем виде, вместо постоянных хищений и наплевательского отношения на жителей.

Гость|12.09.2017 19:57|

penzainform.ru писал(a):

Будет построен линейный участок ливневой канализации с очистными сооружениями, которые обеспечат очистку сточных вод до нормативного состояния», - уточнил начальник Управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов.
контракт № 03553000479 12 000012 на электронной площадке.

заказчик: Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства г. Пензы" в лице Агамагомедова М.К.

ген подрядчик : "СКМ Инжиниринг" в лице Тощева В.Ф.

муниципальный контракт №8 от 05.03.2012 года

на выполнение работ по объекту: «Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция улицы Урицкого на участке от нового мостового перехода через р. Суру до ул. Долгова, с ремонтом Чеховской развязки и с реконструкцией ул. Сурской и ул. Огородной. Капитальный ремонт ул. Бакунина и организация движения по ул. Бакунина от ул. Кирова до ул. Урицкого. Строительство подземных переходов на ул. Урицкого - ул. Суворова, ул. Чехова - ул. Бакунина. Реконструкция ул. Урицкого и ул. Салтыкова-Щедрина от нового мостового перехода через р. Суру до ул. Замойского»

на сумму 1 259 714 858 рубликов :)

Там и линевки и подземные переходы и все все все было. и КСки Агамагомедовым М.К. подписаны..

Скорее всего будет так же.

Гость|12.09.2017 20:06|

мильярд израсходовали что ли

Гость|12.09.2017 20:09|

Ля-ля-ля. А вот гости приедут, прогуляются по новой набережной, перейдут через подвесной мост,чтобы продолжить прогулку и что они увидят на противоположном берегу? Горы битого стекла,грязь и запустение. Если делаете,то делайте всё,а пускать пыль в глаза одним отремонтированным берегом, в надежде,что никто не пойдёт и не посмотрит,что же на той стороне, просто глупо и не дальновидно.

Имя: Гость
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