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Общество | Программа «Общага 2.0» возвращается в эфир 11 канала

12.09.2017|16:17
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В новом телевизионном сезоне молодежный проект 11 канала «Общага 2.0» вновь готов удивлять, информировать и развлекать по будням в 17:00. Вы опять встретитесь с авторами программы, а уж они постараются сделать все, чтобы вы о них не забывали.

Ведущие программы Юлия Резниченко и Виталий Добров, а также Мария Мельникова и Александр Самойлин, и не только они ждут вас у экранов телевизоров.

«Мы берем те темы, которые сейчас интересуют преимущественно школьников и студентов. Мы ориентированы именно на эту категорию. Мы приглашаем не каких-то звезд мирового масштаба, а именно простых людей, которые занимаются какой-то интересной деятельностью, которые могут на простом и понятном языке рассказать о том, что они любят, чем они живут, и привлечь зрителей, возможно, к своему хобби», - пояснила Мария Мельникова.

Ведущие «Общаги», как всегда, готовы к новым свершениям и испытаниям в рамках любимых зрителями рубрик. Одна из них - «Проверено на себе».

«Мы пробуем различные профессии. Я не знаю, я был в шкуре каратиста, борца ММА, повара, таксиста. Думаю, что в новом сезоне я побываю как минимум космонавтом, аптекарем, человеком, который делает шаурму. И многое-многое другое, друзья. Смотрите «Общагу 2.0»! Новые сюжеты, старые ведущие, много всего классного!» - рассказал Александр Самойлин.

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