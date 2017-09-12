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Общество | МУП оштрафовали за подтопленный подвал на улице Дзержинского

12.09.2017|16:21
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МУП Железнодорожного района привлечено к административной ответственности за подтопленный подвал многоквартирного дома № 38 на улице Дзержинского.

«Согласно СанПиН при эксплуатации жилых зданий и помещений не допускается захламление, загрязнение и затопление жилых помещений, подвалов и технических подполий, лестничных пролетов и клеток, чердачных помещений», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Уточняется, что МУП не обеспечило соблюдение требований санитарного законодательства и тем самым допустило нарушение закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В итоге суд назначил предприятию наказание в виде штрафа на сумму 10 000 рублей.

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Гость|12.09.2017 17:09|

penzainform.ru писал(a):

Согласно СанПиН
отключение горячей воды более чем на 14 дней в летний период, тоже должно наказываться, но почему то остается незаметным.

Имя: Гость
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