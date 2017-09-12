12.09.2017 | 16:21

МУП Железнодорожного района привлечено к административной ответственности за подтопленный подвал многоквартирного дома № 38 на улице Дзержинского.

«Согласно СанПиН при эксплуатации жилых зданий и помещений не допускается захламление, загрязнение и затопление жилых помещений, подвалов и технических подполий, лестничных пролетов и клеток, чердачных помещений», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Уточняется, что МУП не обеспечило соблюдение требований санитарного законодательства и тем самым допустило нарушение закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В итоге суд назначил предприятию наказание в виде штрафа на сумму 10 000 рублей.