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Общество | Юные пензенцы получили выходной из-за уборки в школах после выборов

11.09.2017|12:38
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В понедельник, 11 сентября, большинство учеников пензенских школ остались дома: учебные заведения, в которых накануне располагались избирательные участки, отменили уроки.

Как пояснили ИА «ПензаИнформ» в городском управлении образования, 8 сентября во все школы было направлено письмо о том, что после выборов они в соответствии с требованиями СанПиН должны провести генеральные уборки по режиму противовирусной инфекции.

«Это усиленный режим, который требует обязательно очень сильной промывки, использования дезинфицирующих средств и так далее», - уточнили в управлении.

По организации образовательного процесса школы приняли решения самостоятельно.

«Мы только потребовали, чтобы обязательно были дежурные группы, то есть учителя, которые работают на группах продленного дня для учащихся начальных классов, которые прежде всего нуждаются в опеке и присмотре», - добавили в управлении образования.

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Гость|11.09.2017 12:49|

ПРАВИЛЬНО ПОСЛЕ ПРОГОНА НЕМЕЦКИХ СОЛДАТ ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ ТОЖЕ ПЛОЩАДЬ МЫЛИ И ДИЗЕНФИЦИРОВАЛИ !

Гость|11.09.2017 12:52|

Вот нагадили.

Гость|11.09.2017 12:56|

Все в ущерб учебному пррцессу. Как будут навёрстывать пропущенные часы занятий? Скорее из-за уставших на выборах учителей занятия отменили,а не из_за уборки. Всю ночь учителя подсчитывали голоса избирателей-какая работа на след день..

Гость|11.09.2017 13:11|

Выборы проходили не в классах. И потом, что же у нас население все сплошь инфицированное? Это чем же?

Гость|11.09.2017 13:26|

И кто же моет школу и дезинфицирует? 1 колпачок Белизны на 1 ведро воды, и старой вонючей тряпкой развести грязь по этажам.

Специально завтра с ребенком в школу пойду, чтобы посмотреть, что же там вымыли и есть ли пыль недельной давности.

Гость|11.09.2017 13:38|

Это из личного опыта? Вы сами так дома убираетесь?

Гость|11.09.2017 13:47|

Не во всех школах видимо проходит уборка.

Имя: Гость
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