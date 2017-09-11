11.09.2017 | 12:38

В понедельник, 11 сентября, большинство учеников пензенских школ остались дома: учебные заведения, в которых накануне располагались избирательные участки, отменили уроки.

Как пояснили ИА «ПензаИнформ» в городском управлении образования, 8 сентября во все школы было направлено письмо о том, что после выборов они в соответствии с требованиями СанПиН должны провести генеральные уборки по режиму противовирусной инфекции.

«Это усиленный режим, который требует обязательно очень сильной промывки, использования дезинфицирующих средств и так далее», - уточнили в управлении.

По организации образовательного процесса школы приняли решения самостоятельно.

«Мы только потребовали, чтобы обязательно были дежурные группы, то есть учителя, которые работают на группах продленного дня для учащихся начальных классов, которые прежде всего нуждаются в опеке и присмотре», - добавили в управлении образования.