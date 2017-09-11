11.09.2017 | 13:04

На рабочем совещании, которое прошло в администрации Пензы в понедельник, 11 сентября, начальник отдела организации дорожного движения Владимир Рузляев рассказал об установке дорожных знаков и нанесении разметки, в частности у пешеходных переходов.

Глава администрации города Виктор Кувайцев раскритиковал эту работу, сообщив о многочисленных случаях, когда разметка наносится без учета местных условий. Он также отметил, что к подрядчику по установке дорожных знаков много претензий как со стороны жителей, так и со стороны водителей, и поручил применять соответствующие санкции в случаях, если допущен брак или отклонение от технической документации.

Кроме того, мэр поручил заместителю начальника Департамента ЖКХ города Пензы Денису Леонтьеву встретиться с руководством компании, которая обслуживает локальные очистные сооружения на Бауманском и Гагаринском путепроводах и проанализировать ее деятельность с начала года.

«Качество обслуживания очистных сооружений низкое. По выводам, сделанным из анализа материалов, будем принимать меры по исправлению сложившейся ситуации»,- подчеркнул Виктор Кувайцев.