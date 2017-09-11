11.09.2017 | 17:01

В России 11 сентября - День трезвости. Поэтому студенты медицинского колледжа рассказывали прохожим о вреде алкоголя и последствиях его чрезмерного употребления, раздавали памятки. А врачи измеряли всем желающим давление и уровень сахара в крови.

«И попозже не пью, я за рулем с утра до вечера. Когда мне пить? Вот видите: я лимонад пью и на женщин смотрю. Я люблю женщин только, а вино не люблю», - признался пензенец.

«Красного, может быть, и можно, хорошего вина, а не того, которое у нас в магазинах продают, потому что там присутствует дешевый алкоголь и все прочее. Но это вызывает привыкание, алкоголизм. Мы это практиковали. Достаточно одной недели, а потом…» - рассказал другой горожанин.

В настоящее время на учете врачей-наркологов состоит порядка восьми тысяч пациентов с диагнозом «хронический алкоголизм». Большинство же тех, кто не видит краев, после длительного употребления жалуются на плохое самочувствие.

Зависимость приводит к сердечным недугам, циррозу печени, нарушению психического здоровья.

«За 7 месяцев 2017 года количество умерших от случайных отравлений алкоголем у нас снизилось, по сравнению с 2016 годом, на 35%. То есть если в том году у нас было 212 таких случаев, то в этом году только 138. Это, конечно, тоже их достаточное количество, но в любом случае динамика положительная», - сообщила зам. главного врача областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

«Выпивать можно, но пить надо в меру», - подчеркнул еще один житель Пензы.

Вот только ее русский человек не всегда знает.