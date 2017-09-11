11.09.2017 | 14:04

Технические специалисты компании «МегаФон» провели серию измерений скорости мобильного доступа в районе учебных корпусов и общежитий крупнейших вузов Пензы. Самые высокие результаты были получены у главного здания аграрного университета: здесь скорость загрузки данных в сети 4G превысила 92 Мбит/с.

Как известно, студенты - самые активные потребители мобильного Интернета. Они выходят в Сеть для учебы, общения и развлечений, при этом им требуются высокие скорости доступа, на которых «летает» даже тяжелый контент - видео или онлайн-игры. Поэтому районам, где учатся и живут студенты, в «МегаФоне» уделяют особое внимание.

«У нас есть общая статистика по каждой базовой станции. Но именно регулярные полевые измерения помогают увидеть не картину вообще, а то, каковы реальные скорости Интернета на мобильных устройствах конкретных пользователей.

В ходе тестирования могут быть выявлены проблемные зоны, которых не было раньше, - например, прохождению сигнала начали мешать новостройки.

Такая информация позволяет планировать дальнейшее развитие сети, работы по установке дополнительных баз или расширению пропускной способности установленных ранее», - пояснил директор Пензенского отделения «МегаФона» Алексей Брюхачев.

В ходе нового тестирования инженеры компании посетили районы, где находятся корпуса крупнейших вузов региона. Измерения производились в сетях 3G и 4G по двум параметрам: скорость передачи (Upload) и скорость приема (Download) данных мобильными устройствами.

В «зоне влияния» Пензенского госуниверситета самая высокая скорость 3G-интернета зафиксирована у общежитий на улицах Чкалова и Лермонтова - более 19 Мбит/с при загрузке. В сети 4G быстрее всех оказался корпус, где располагается приемная комиссия ПГУ: здесь скорости загрузки составляют порядка 50 Мбит/c, передачи данных - более 22 Мбит/с.

Среди зданий педагогического института на улице Лермонтова лидерство также принадлежит общежитию: скорость скачивания 4G превысила здесь 80 Мбит/с. А в сети 3G общежитие № 7 с минимальным отрывом опередил корпус № 12 - почти 18 Мбит/с при скачивании.

Тренд поддерживает и ПГУАС, возле общежития № 3 которого инженеры зафиксировали скорость Download свыше 45 Мбит/с. А вот скорости 3G-интернета и здесь максимальные возле учебного корпуса № 3 - более 14 Мбит/с на Download.

Явным 4G-лидером среди всех вузовских корпусов Пензы стало главное здание ПГАУ со скоростью скачивания более 92 Мбит/с. Upload здесь тоже высокий - почти 40 Мбит/с, как и скорость загрузки в сети 3G (порядка 16 Мбит/с).

«Мы постоянно работаем над увеличением скоростей мобильного Интернета. И это сказывается на популярности услуги. Так, за первое полугодие 2017-го общий объем переданных данных наших абонентов в Пензенской области вырос по сравнению с прошлым годом в 1,3 раза. А сеть 4G показала даже более высокий прирост - в 1,6 раза.

Новая информация, собранная в ходе измерений, позволит обеспечить активных «качальщиков» из пензенских вузов еще более комфортными условиями - а значит, можно прогнозировать дальнейший рост генерируемого ими трафика», - подвел итог Алексей Брюхачев.