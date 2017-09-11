11.09.2017 | 15:25

В субботу, 9 сентября, состоялся IV фестиваль садов и цветов «Заречный в цвету». Несмотря на дождь, праздник собрал большое количество жителей и гостей закрытого города. В этом году программа фестиваля включала как традиционные мероприятия, так и интересные нововведения.

В зоне отдыха «Солнечная» развернулась большая ярмарка посадочного материала, на которой можно было приобрести саженцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников, семена, луковицы и рассаду цветов, средства ухода за растениями, а также товары от студий ландшафтного дизайна, флористических салонов, питомников.

Неподалеку развернулась выставка-продажа, на которой свои изделия представили народные умельцы.

На фестивале были организованы творческие и спортивные площадки, фотозоны, пользующийся неизменной популярностью у юных зареченцев сенофест. Для участников праздника состоялся концерт с участием лучших творческих коллективов города.

Центральным событием фестиваля стали конкурсы мини-садов. В одном из них - «ЗАТО Зеленый» - участвовали проекты садов, представленные не только зареченцами, но и представителями других городов. Первое место было присуждено команде Сарова (Нижегородская область), второе - гостям из Снежинска, третье - конкурсантам из Трехгорного (оба города расположены в Челябинской области).

В конкурсе «Цветы жизни» состязались образовательные учреждения Заречного. Созданные детьми и их наставниками работы были посвящены приближающемуся его 60-летию.

В состязании «Виват, балкон!» приняли участие инициативные группы горожан. Лучшим был признан проект, реализованный активистами дома № 10г на улице Зеленой.

Кроме того, на празднике прошел еще один творческий конкурс «Огородный хозяин», на котором были представлены оригинально оформленные пугала.

«Победителям всех конкурсов были вручены дипломы и памятные подарки», - сообщили в Управлении общественных связей Заречного.