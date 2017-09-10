10.09.2017 | 11:25

Для воспитанников Мокшанского детского дома и чаадаевского социального приюта организовали поездку в Дивеево. Некоторые из юных паломников давно мечтали побывать в монастыре, где покоятся нетленные останки Серафима Саровского.

«Я очень хотела приложиться к мощам, у меня получилось. Я очень рада», - призналась воспитанница Мокшанского детского дома Дарья Шкребина.

Первый день паломнической поездки включал в себя экскурсию по святым местам обители. Дети побывали в храмах, поклонились чудотворным иконам. А на второй все отправились к источнику Серафима Саровского, где желающие могли искупаться и набрать святой воды.

«После такой поездки всегда чувствуешь себя такой одухотворенной, столько сил прибавляется. Думаешь, что все сможешь после этого. И никакие проблемы и беды не страшны», - поделилась жительница г. Пензы Ольга Черникова.

Кстати, это второй раз, когда для детей с проблемами со здоровьем организуется паломническая поездка в Дивеево. Первая была два года назад.