Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|10 сен 2017|19:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+20oC
Завтра | Облачно |
  68.69  |  $  57.00
 

Общество | Воспитанники Мокшанского детского дома посетили Дивеево

10.09.2017|11:25
Печать

Для воспитанников Мокшанского детского дома и чаадаевского социального приюта организовали поездку в Дивеево. Некоторые из юных паломников давно мечтали побывать в монастыре, где покоятся нетленные останки Серафима Саровского.

«Я очень хотела приложиться к мощам, у меня получилось. Я очень рада», - призналась воспитанница Мокшанского детского дома Дарья Шкребина.

Первый день паломнической поездки включал в себя экскурсию по святым местам обители. Дети побывали в храмах, поклонились чудотворным иконам. А на второй все отправились к источнику Серафима Саровского, где желающие могли искупаться и набрать святой воды.

«После такой поездки всегда чувствуешь себя такой одухотворенной, столько сил прибавляется. Думаешь, что все сможешь после этого. И никакие проблемы и беды не страшны», - поделилась жительница г. Пензы Ольга Черникова.

Кстати, это второй раз, когда для детей с проблемами со здоровьем организуется паломническая поездка в Дивеево. Первая была два года назад.

0
0
0
0
Гость|10.09.2017 15:43|

У меня уехала жить туда девушка вместе со всеми родственниками, кто-то им наговорил, что там можно спастись от печати дьявола (так они называли ИНН)

Гость|10.09.2017 17:07|

Купаться холодно,я вон не купавшись заболела.сижу,лечусь.в июле тоже была в Дивеево.Мне очень понравилось,великолепный,спокойный для души уголок.там очень замечательно,даже воздух кажется другим.Дышится там легко.

Гость|10.09.2017 17:11|

Посмотрите; ФИЛЬМ «(М)Ученик» Кирилла Серебренникова.И поймёте куда тянут детей "учителя" и их спонсоры.

Гость|10.09.2017 17:32|

Гость писал(a):

Посмотрите; ФИЛЬМ «(М)Ученик» Кирилла Серебренникова.И поймёте куда тянут детей "учителя" и их спонсоры.
Создатель фильма «Ученик» фигурирует в деле о «Седьмой студии» — его подозревают в организации хищения 68 миллионов рублей. Еще в мае Нина Масляева, бухгалтер «Гоголь-центра», признала себя виновной в растратах. Но в начале августа она дала показания против Кирилла Семеновича. По ее словам, Серебренников вместе с бывшим генеральным продюсером «Седьмой студии» Алексеем Малобродским похитили бюджетные деньги в 2014 году.

Гость|10.09.2017 17:36|

Дивеево чудное местечко.Там отвлекаешься от всякого негатива.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!