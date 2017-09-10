10.09.2017 | 13:22

Целый класс попал в экстремальную ситуацию: помещение заволокло дымом. Пришлось выбираться на четвереньках и ползком, чтобы не отравиться продуктами горения.

Дым всегда поднимается к потолку, а внизу образуется воздушная подушка, учат пожарные, так можно спастись.

Дымили безопасной смесью воды и глицерина. Спасатели надеются, что такой урок шестиклассники из 68-й школы запомнят на всю жизнь, и в то же время желают, чтобы подобные навыки ребятам никогда не пришлось применять.

Юным гостям пожарной части продемонстрировали спецтехнику для борьбы с огнем и работы в чрезвычайных ситуациях.

Еще будучи школьником, Игорь Комолов попал на такую же экскурсию, после нее он решил связать свою жизнь со службой спасения.

«Нам пожарные показали, как вода бежит по рукавам, пену подали нам. Это заинтересовало, и уже начал готовиться. Это где-то классе в седьмом было, а после 11-го решил поступать. Уже решил где-то в десятом», - рассказал старший инженер специализированной пожарно-спасательной части Игорь Комолов.

Возможно, и эти ребята в будущем пополнят ряды сотрудников пожарной охраны.