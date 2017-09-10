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Общество | В 68-й школе во время учений спасатели устроили задымление класса

10.09.2017|13:22
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Целый класс попал в экстремальную ситуацию: помещение заволокло дымом. Пришлось выбираться на четвереньках и ползком, чтобы не отравиться продуктами горения.

Дым всегда поднимается к потолку, а внизу образуется воздушная подушка, учат пожарные, так можно спастись.

Дымили безопасной смесью воды и глицерина. Спасатели надеются, что такой урок шестиклассники из 68-й школы запомнят на всю жизнь, и в то же время желают, чтобы подобные навыки ребятам никогда не пришлось применять.

Юным гостям пожарной части продемонстрировали спецтехнику для борьбы с огнем и работы в чрезвычайных ситуациях.

Еще будучи школьником, Игорь Комолов попал на такую же экскурсию, после нее он решил связать свою жизнь со службой спасения.

«Нам пожарные показали, как вода бежит по рукавам, пену подали нам. Это заинтересовало, и уже начал готовиться. Это где-то классе в седьмом было, а после 11-го решил поступать. Уже решил где-то в десятом», - рассказал старший инженер специализированной пожарно-спасательной части Игорь Комолов.

Возможно, и эти ребята в будущем пополнят ряды сотрудников пожарной охраны.

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Гость|10.09.2017 15:13|

Что в классе может загореться глупые люди

Гость|10.09.2017 16:42|

Гость писал(a):

Что в классе может загореться глупые люди
Так события в подмосковье это иницианизировало.Но лучше посмотреть ФИЛЬМ «Ученик» Кирилла Серебренникова.

Имя: Гость
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