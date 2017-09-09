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Общество | Юные пензенцы мечтают покорить мировые подиумы

09.09.2017|18:26
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Пятилетняя Серафима Спиридонова знает, чего хочет от жизни: она мечтает стать моделью и уже сейчас вместе с мамой начинает работать над достижением цели.

«Она сказала: «Я хочу побыть в телевизоре». Я говорю, что для этого нужно научиться правильно себя вести, красиво одеваться. Сначала нужно пойти поучиться», - подчеркнула жительница Пензы Евгения Спиридонова.

Покорить мировой подиум планируют и уже повзрослевшие пензенцы. Они убеждены, что у каждой успешной модели своя изюминка.

«В каждом есть что-то особенное, за счет этого человек выдвигается и попадает в профессиональную лигу», - считает житель Пензы Даниил Перепелицын.

Именно кардинальное отличие от других помогло некоторым моделям современности стать знаменитыми. Так, например, канадка Шантель Браун-Янг, с детства страдающая от нарушения пигментации кожи, после участия в телевизионном проекте стала одной из самых востребованных манекенщиц на земле.

Мадлен Стюарт доказала, что моделями могут быть и больные синдромом Дауна. А Шон Росс стал всемирно известным благодаря своему альбинизму. Примеры этих людей в очередной раз доказывают, что красота - в глазах смотрящего.

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Гость|09.09.2017 19:25|

Лишь бы поменьше работать

Гость|09.09.2017 19:42|

Всех на ЗАВОД!!!!!- РАБОТАТЬ!!!!!,,,,,,,

Гость|09.09.2017 20:51|

Это просто больные амбиции родителей. Детей нужно от таких защищать.

Гость|09.09.2017 23:18|

penzainform.ru писал(a):

для этого нужно научиться правильно себя вести, красиво одеваться
Да, мозги не нужны.

Имя: Гость
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