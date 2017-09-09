09.09.2017 | 16:10

Мамы охотно показывали своих малышей молодому неврологу Юлии Сычевой. Она считается специалистом узкого профиля. Попасть к такому на прием не всегда просто, а в субботний день тем более.

У Юлии Владимировны уже есть опыт работы: она проходила интернатуру на базе областной детской больницы. В своей профессии старается четко следовать определенным правилам.

«Нужно обращать внимание на мелочи, вести диалог с родителями, учитывать все их жалобы и смотреть динамику развития ребенка с момента появления его на свет в роддоме до настоящего времени», - рассказала Юлия Сычева.

В детской поликлиники № 1 постарались максимально помочь мамам грудничков. Когда малышу исполняется месяц, его должны осмотреть сразу несколько специалистов: невролог, хирург, окулист. Младенцу необходимо пройти УЗИ. Такой поход к докторам становится очень хлопотным.

«Особую трудность представлял поиск специалистов. Сейчас сделали так: в один день в одной поликлинике собрали всех специалистов и пригласили родителей, чтобы они не мучились, разъезжая по городу», - объяснил детский хирург Владислав Русанов.

«Это удобно, когда не нужно лишний раз ходить с ребенком то к одному врачу, то к другому, то к третьему», - признала посетительница детской поликлиники № 1 Кристина Козенко.

Для этой детской поликлиники такая акция пробная. Но, судя по отзывам посетителей, ее, вероятно, повторят не раз.