Не меньше полумиллиона рублей ушло у автовладельца Александра Савинова на то, чтобы создать гоночную машину. Ее увлеченные пензенцы переделали из «копейки».
Именно 9 сентября 1970 года Волжский автомобильный завод начал серийное производство таких «пучеглазых клопов». Это народное название закрепилось за маркой.
«С момента выпуска ВАЗ-2101 стали называть «копейкой», «клопом». Это прообраз Fiat», - объяснил механик Александр Серегин.
Этот экземпляр на колесах был выпущен в 1976-м. За 41 год кузов сохранился в идеальном состоянии, его только перекрасили. А вот под капотом в первозданном виде лишь заводской номер.
«Здесь наработанный двигатель от «Приоры», радиатор от Chevrolet Niva, вентилятор, большая турбина от фуры. В машине сейчас порядка 500 лошадей, и это еще не предел», - уточнил Александр Савинов.
Желтый автомобиль на улицах города можно увидеть крайне редко. Его пензенские Кулибины собрали специально для гонок. Александр выступает в дисциплине дрэг-рейсинг. В последний раз 402 метра автомобиль преодолел за 12,8 секунды.
В машину вложены не только деньги, но и силы, знания, душа автовладельца и его напарника. Поэтому расставаться с копейкой мужчины не намерены.
«Поставьте рядом заряженную иномарку, и к ней меньше народа подойдет, чем к заряженному тазу», - заявил Александр Серегин.
«Мы будем строить другую машину. Это будет «Запорожец» 1966 года выпуска на моторе от Audi и на двух турбинах, из которых мы планируем выжать порядка 1 000 - 1 500 лошадей», - рассказал Александр Савинов.
Благодаря их стараниям автомобили, выпущенные еще в прошлом веке, пусть даже в спортивном варианте, продолжают свою жизнь на колесах и сейчас.
Статья прекрасна во всём:
penzainform.ru писал(a):Это название закрепилось только в необузданной фантазии автора.
penzainform.ru писал(a):И много денет, позвольте осведомиться, двигатель наработал?
penzainform.ru писал(a):penzainform.ru писал(a):Кавычки? Жаргонизмы? Переносное значение? Не, не слышали.
penzainform.ru писал(a):Хочется взять и ... подарить учебник по грамматике русского языка.
Вывод; афтар, зачот, пеши исчо