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Общество | Пензенцы превратили «копейку» в гоночный автомобиль

09.09.2017|18:06
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Не меньше полумиллиона рублей ушло у автовладельца Александра Савинова на то, чтобы создать гоночную машину. Ее увлеченные пензенцы переделали из «копейки».

Именно 9 сентября 1970 года Волжский автомобильный завод начал серийное производство таких «пучеглазых клопов». Это народное название закрепилось за маркой.

«С момента выпуска ВАЗ-2101 стали называть «копейкой», «клопом». Это прообраз Fiat», - объяснил механик Александр Серегин.

Этот экземпляр на колесах был выпущен в 1976-м. За 41 год кузов сохранился в идеальном состоянии, его только перекрасили. А вот под капотом в первозданном виде лишь заводской номер.

«Здесь наработанный двигатель от «Приоры», радиатор от Chevrolet Niva, вентилятор, большая турбина от фуры. В машине сейчас порядка 500 лошадей, и это еще не предел», - уточнил Александр Савинов.

Желтый автомобиль на улицах города можно увидеть крайне редко. Его пензенские Кулибины собрали специально для гонок. Александр выступает в дисциплине дрэг-рейсинг. В последний раз 402 метра автомобиль преодолел за 12,8 секунды.

В машину вложены не только деньги, но и силы, знания, душа автовладельца и его напарника. Поэтому расставаться с копейкой мужчины не намерены.

«Поставьте рядом заряженную иномарку, и к ней меньше народа подойдет, чем к заряженному тазу», - заявил Александр Серегин.

«Мы будем строить другую машину. Это будет «Запорожец» 1966 года выпуска на моторе от Audi и на двух турбинах, из которых мы планируем выжать порядка 1 000 - 1 500 лошадей», - рассказал Александр Савинов.

Благодаря их стараниям автомобили, выпущенные еще в прошлом веке, пусть даже в спортивном варианте, продолжают свою жизнь на колесах и сейчас.

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Гость|09.09.2017 19:14|

Статья прекрасна во всём:

penzainform.ru писал(a):

Волжский автомобильный завод начал серийное производство таких «пучеглазых клопов». Это народное название закрепилось за маркой.
Это название закрепилось только в необузданной фантазии автора.

penzainform.ru писал(a):

наработанный двигатель от «Приоры»
И много денет, позвольте осведомиться, двигатель наработал?

penzainform.ru писал(a):

заряженную иномарку
penzainform.ru писал(a):
к заряженному тазу
Кавычки? Жаргонизмы? Переносное значение? Не, не слышали.

penzainform.ru писал(a):

Благодаря их стараниям автомобили, выпущенные еще в прошлом веке, пусть даже в спортивном варианте, продолжают свою жизнь на колесах и сейчас.
Хочется взять и ... подарить учебник по грамматике русского языка.

Вывод; афтар, зачот, пеши исчо

Гость|09.09.2017 19:24|

Прекрасный слог! Я плакалъ, когда читал этот опус .

Гость|09.09.2017 19:46|

Только Правила ДД соблюдайте....

Гость|09.09.2017 20:02|

"выжать порядка 1 000 - 1 500 лошадей" - Чаво-чаво????

Гость|09.09.2017 20:03|

Савинов, чего то особого накурился..

Гость|09.09.2017 20:35|

penzainform.ru писал(a):

Это прообраз Fiat
может все-таки наоборот? фиат - прообраз копейки?

penzainform.ru писал(a):

В машине сейчас порядка 500 лошадей
если только 500 пони. мало в Пензе людей, строящих сильные тазомоторы.penzainform.ru писал(a):
порядка 1 000 - 1 500 лошадей
1000 лс с мотора ауди - дикий бюджет нужен. на кой ляд к такому мотору запорожец? корчи такой мощности на трубчатом каркасе и пластиковых панелях кузова.

Гость|09.09.2017 20:44|

Мотор ауди не разорвет на куски от такой форсировки? логичней было бы беспроблемный джейзет взять.

Гость|09.09.2017 20:46|

Улыбнулся. Амг и прочие тюнинг ателье ломают голову. Как увеличить мощность?? Они даже не догадывались что надо турбины от фур ставить и радиаторы от нивы. Даже не представляю если Саша возьмёт двигатель от корвета и три турбины от скании - это минимум 4000 лс будет

Гость|09.09.2017 21:27|

хоть бы дрифтанул для репортажа.

Гость|09.09.2017 22:09|

молодцы журналисты, теперь к Кулибиным приедут ГАЙцы, интервью брать)))

Надо ж думать, когда пули отливаешь)))

penzainform.ru писал(a):

сейчас порядка 500 лошадей
Как определили? По звуку или на вскидку?

То что ребята 9-й блок к классической коробке присандалили(на копейке он 4-х ступ была), эт конечно уважуха! А вот с запором проблемы....

penzainform.ru писал(a):

планируем выжать порядка 1 000 - 1 500 лошадей
penzainform.ru писал(a):
на моторе от Audi и на двух турбинах
При таком замахе, нужно начинать с мотора V8, если деньги есть это не проблема, проблема в размерах и весе.

Весь запорожец 1966 г.в. это только капот! А нужно же где-то сидеть, как-то рулить и тормозить)))

И вот ложка дёгтя... Как он получил техосмотр? И оператора нужно было катать пристегнувшись.

Гость|09.09.2017 22:42|

Гость писал(a):

может все-таки наоборот? фиат - прообраз копейки?
Нет, он всё сказал верно ! И пока их делали первое время с запчастей фиата, то ещё было машиной ... а потом стали шлёпать уже полноценный брак.

Гость|09.09.2017 22:53|

КУРЯЩИЙ ИЗ ОКНА

Дуракаваляние всё это .

Гость|09.09.2017 23:26|

Гость писал(a):

Нет, он всё сказал верно !
копейка это слегка модифицированный фиат-124. не верно он сказал.

Гость|10.09.2017 01:14|

penzainform.ru писал(a):

«пучеглазых клопов». Это народное название закрепилось за маркой.
Впервые за 40 лет услышал.

Гость|10.09.2017 01:17|

penzainform.ru писал(a):

«Запорожец» 1966 года выпуска на моторе от Audi и на двух турбинах, из которых мы планируем выжать порядка 1 000 - 1 500 лошадей»,
Из говна дорого делать конфетку.penzainform.ru писал(a):
В последний раз 402 метра автомобиль преодолел за 12,8 секунды.
penzainform.ru писал(a):
В последний раз 402 метра автомобиль преодолел за 12,8 секунды.
Очень плохой результат. 7-8 секунд-вот уровень таких соревновани.

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