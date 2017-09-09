09.09.2017 | 18:06

Не меньше полумиллиона рублей ушло у автовладельца Александра Савинова на то, чтобы создать гоночную машину. Ее увлеченные пензенцы переделали из «копейки».

Именно 9 сентября 1970 года Волжский автомобильный завод начал серийное производство таких «пучеглазых клопов». Это народное название закрепилось за маркой.

«С момента выпуска ВАЗ-2101 стали называть «копейкой», «клопом». Это прообраз Fiat», - объяснил механик Александр Серегин.

Этот экземпляр на колесах был выпущен в 1976-м. За 41 год кузов сохранился в идеальном состоянии, его только перекрасили. А вот под капотом в первозданном виде лишь заводской номер.

«Здесь наработанный двигатель от «Приоры», радиатор от Chevrolet Niva, вентилятор, большая турбина от фуры. В машине сейчас порядка 500 лошадей, и это еще не предел», - уточнил Александр Савинов.

Желтый автомобиль на улицах города можно увидеть крайне редко. Его пензенские Кулибины собрали специально для гонок. Александр выступает в дисциплине дрэг-рейсинг. В последний раз 402 метра автомобиль преодолел за 12,8 секунды.

В машину вложены не только деньги, но и силы, знания, душа автовладельца и его напарника. Поэтому расставаться с копейкой мужчины не намерены.

«Поставьте рядом заряженную иномарку, и к ней меньше народа подойдет, чем к заряженному тазу», - заявил Александр Серегин.

«Мы будем строить другую машину. Это будет «Запорожец» 1966 года выпуска на моторе от Audi и на двух турбинах, из которых мы планируем выжать порядка 1 000 - 1 500 лошадей», - рассказал Александр Савинов.

Благодаря их стараниям автомобили, выпущенные еще в прошлом веке, пусть даже в спортивном варианте, продолжают свою жизнь на колесах и сейчас.