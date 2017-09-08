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Общество | Во дворце водного спорта «Сура» завершается подготовка к открытию

08.09.2017|16:13
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В чаше бассейна «Сура» почти 2,5 тысячи тонн воды. Для того чтобы прогреть такой объем, нужно время. Ежедневно температура воды повышается на один-два градуса.

Все службы спортивного объекта готовятся к приему посетителей. Почти два с половиной месяца «Сура» не работала по независящим от нее причинам.

Из-за замены участка теплотрассы на площади Жукова с 21 июня была прекращена подача горячей воды, и вот она появилась. 9 сентября сезон в «Суре» открывается.

«Мы провели ряд ремонтно-профилактических работ всего оборудования, вентиляционного в том числе, химводоподготовки. И сейчас практически детский бассейн уже готов к приему посетителей. Происходит нагрев воды в плавательном бассейне», - сообщил начальник отдела ДВС «Сура» Сергей Греков.

Во дворце современная автоматизированная система контроля качества воды. Но и в ручном режиме сотрудники следят за ее состоянием.

В детском бассейне, где занимаются малыши от рождения до трех лет, по санитарно-эпидемиологическим нормам вода должна быть 32-34 градуса.

«Показывает точную температуру воды. В данный момент он набирает уже, видите, 31,4», - рассказала аппаратчик отдела водоподготовки ДВС «Сура» Людмила Дряхлова.

Здесь не первый раз испытали трудности из-за отключения горячей воды: ее подают по изношенным сетям. В центре города вообще беда с коммуникациями.

Кстати, в других бассейнах такой проблемы нет. Они, в отличие от «Суры», не зависят от центральной системы теплоснабжения.

«Конечно, котельная была бы для нас просто идеальным выходом из этой ситуации. Причем это, я применю это слово, бедствие мы терпим каждый год», - подчеркнула директор ДВС «Сура» Людмила Карпова.

Уже с начала следующей недели на дорожках начнется учебно-тренировочный процесс. У пензенских спортсменов впереди серьезные старты.

«В конце сентября должен проходить чемпионат и первенство области по плаванию по короткой воде. Как вы видите, мы уже натянули короткую воду. В октябре у нас уже будет чемпионат и первенство Приволжского федерального округа, которое будет являться отбором на всероссийские соревнования», - добавила Людмила Карпова.

Но до того, как в Пензу приедут спортсмены из других регионов, нужно восстановить благоустройство около «Суры»: асфальт вскрыли, когда коммунальщики меняли трубы, а новый так и не положили.

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