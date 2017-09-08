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Общество | В Пензенской области уборка зерна завершена на 70%

08.09.2017|16:34
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Шутка у погоды удалась, ее оценили на заседании областной ассоциации сельхозпроизводителей. Его хотели провести, когда шли дожди.

«Вот только мы наметили, утром было еще пасмурно, зашли в это здание - сразу солнце. Да, нужно работать, собирать урожай, но и обсуждать наши проблемы тоже нам с вами нужно, потому что мы видим, что от этой работы нашей совместной есть польза», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Сейчас намолочено 1 млн 860 тыс. тонн зерна и зернобобовых. Это около 70% уборочной площади. По темпам работ и собираемым с каждого гектара объемам урожая Пензенская область вплотную приблизилась к российским лидерам, таким, например, как Краснодарский край. Но есть и проблема - где все хранить.

«Этот год уже показал, что нам не хватает элеваторов», - отметил Иван Белозерцев.

Другая задача, которая стоит перед производителями, - сбыт продукции. Есть определенные сложности.

Также министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков рассказал о механизмах льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса.

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