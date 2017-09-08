08.09.2017 | 12:21

В воскресенье, 10 сентября, в единый день голосования, на территории Пензенской области состоятся выборы депутатов регионального Законодательного собрания шестого созыва, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

Голосование пройдет на 1 102 избирательных участках. В области насчитывается более 1 млн потенциальных избирателей.

«Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности граждан в период проведения выборов будут задействованы 1 438 сотрудников полиции, а также свыше 1 000 представителей общественных объединений правоохранительной направленности», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.