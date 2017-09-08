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Общество | В Пензенской области на выборах будут дежурить 1 438 полицейских

08.09.2017|12:21
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В воскресенье, 10 сентября, в единый день голосования, на территории Пензенской области состоятся выборы депутатов регионального Законодательного собрания шестого созыва, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

Голосование пройдет на 1 102 избирательных участках. В области насчитывается более 1 млн потенциальных избирателей.

«Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности граждан в период проведения выборов будут задействованы 1 438 сотрудников полиции, а также свыше 1 000 представителей общественных объединений правоохранительной направленности», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|08.09.2017 12:34|

А бесплатный проезд в общественном транспорте будет?Ведь выборы!

Гость|08.09.2017 12:36|

Гость писал(a):

А бесплатный проезд в общественном транспорте будет?
Горячую воду в ведрах выдавать будут, где до сих пор не подключили.

Гость|08.09.2017 12:39|

Еще 50 человек подкиньте до круглого числа

Гость|08.09.2017 13:24|

У нас горячая вода есть!Колонка потому что.

Гость|08.09.2017 13:45|

Гость писал(a):

У нас горячая вода есть!Колонка потому что.
Кто хотел о себе и о своих близких позаботится тот позаботился. У меня тоже бойлер в ванной комнате стоит и не парюсь с горячей водой хоть на полгода выключай. Работает уже 5 лет сноса нет.

Гость|08.09.2017 18:52|

В палатке у универмага гасторбайтеры агитируют за ЕР.

Имя: Гость
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