08.09.2017 | 18:32

Григория Пронина привела к губернатору личная беда. Инвалид с детства уже несколько лет добивается изменения категории своей нетрудоспособности, но тщетно. Поэтому мужчина и пришел на встречу с Иваном Белозерцевым.

«Я сдал документы на повышение группы инвалидности и пересмотр индивидуальной программы реабилитации, то есть все это устарело. И вот не знаю, какой будет у меня ответ», - рассказал мужчина.

Внимательно выслушав эту проблему, губернатор тут же дал поручение оказать содействие инвалиду: «Возьмите, я убедительно прошу, сопроводите, чтобы комиссия более внимательно подошла к оценке его состояния, и нужно поднять те документы, которые там подготовили».

Мужчина обратился к губернатору в единый день приема граждан. Такой в нашей области по инициативе Ивана Белозерцева проводился впервые, чтобы слуги народа стали ближе к простым людям.

«Я считаю, что никто не развалится, если, допустим, раз в год все население Пензенской области будет знать, что есть такой день, когда по записи, без записи (мы же сегодня без записи, правильно, да?). То есть он понимает, что может прийти к любому. Вот в чем еще смысл», - подчеркнул председатель правительства области Николай Симонов.

Таким образом, в единый день приема граждан пензенцы могли попасть на встречу к руководителям всех министерств и ведомств, в том числе и здравоохранения.

Одной из самых распространенных проблем, с которыми жители региона обращались к Владимиру Стрючкову, стал вопрос трудоустройства.