Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|8 сен 2017|19:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+16oC
Завтра | Облачно |
  68.69  |  $  57.00
 

Общество | В Пензе впервые состоялся единый день приема граждан

08.09.2017|18:32
Печать

Григория Пронина привела к губернатору личная беда. Инвалид с детства уже несколько лет добивается изменения категории своей нетрудоспособности, но тщетно. Поэтому мужчина и пришел на встречу с Иваном Белозерцевым.

«Я сдал документы на повышение группы инвалидности и пересмотр индивидуальной программы реабилитации, то есть все это устарело. И вот не знаю, какой будет у меня ответ», - рассказал мужчина.

Внимательно выслушав эту проблему, губернатор тут же дал поручение оказать содействие инвалиду: «Возьмите, я убедительно прошу, сопроводите, чтобы комиссия более внимательно подошла к оценке его состояния, и нужно поднять те документы, которые там подготовили».

Мужчина обратился к губернатору в единый день приема граждан. Такой в нашей области по инициативе Ивана Белозерцева проводился впервые, чтобы слуги народа стали ближе к простым людям.

«Я считаю, что никто не развалится, если, допустим, раз в год все население Пензенской области будет знать, что есть такой день, когда по записи, без записи (мы же сегодня без записи, правильно, да?). То есть он понимает, что может прийти к любому. Вот в чем еще смысл», - подчеркнул председатель правительства области Николай Симонов.

Таким образом, в единый день приема граждан пензенцы могли попасть на встречу к руководителям всех министерств и ведомств, в том числе и здравоохранения.

Одной из самых распространенных проблем, с которыми жители региона обращались к Владимиру Стрючкову, стал вопрос трудоустройства.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!