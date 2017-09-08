08.09.2017 | 15:16

В Губернском лицее в резервный день сдачи ЕГЭ выпускники опять штурмовали математику.

«Те учащиеся и выпускники, которые не сдавали экзамен в основной период, которые сдали экзамен в основной период более чем на два неудовлетворительных ответа, и те выпускники, которые были удалены с экзамена в основной период», - перечислила категории пришедших руководитель пункта проведения экзамена Марина Калдина.

Как театр начинается с вешалки, так и любой ЕГЭ - с пункта досмотра участников государственной итоговой аттестации. Мимо внимательного ока организаторов сдачи ЕГЭ ни один запрещенный предмет в аудиторию не попадет, ведь экзаменуемым можно брать с собой только паспорт и гелевую ручку. Плюс линейку, если это базовая математика.

Всего в этом пункте ЕГЭ сдавали 29 человек, трое из них - дети с ограниченными возможностями. Чтобы получить удовлетворительную оценку, нужно правильно решить 8 из 20 заданий.

«Самое сложное - это сдать экзамен для начала. А потом - выбрать профессию, куда поступать», - отметила одна из выпускниц.

«Я считаю, что нужно ничего не бояться, идти к своей цели, готовиться и просто сдавать, не боясь», - подчеркнул другой выпускник.

Для тех, кто по объективным причинам не смог пройти итоговую аттестацию 5 и 8 сентября, выделен еще один резервный день для сдачи русского языка и математики - 16 сентября.