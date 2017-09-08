08.09.2017 | 14:50

На берегу старицы Суры лежит несколько сотен, а может быть, тысяч мертвых беззубок. Их заметил один из рыбаков в районе улицы Ангарской. Он увидел раздавленные раковины на дороге, на прибрежной полосе, посмотрел в воду - и ужаснулся.

Такое ощущение, что створки раскрывали, а самих моллюсков отрывали. Вряд ли это рукотворное злодейство: слишком большое количество погибших. По словам местных жителей, подобное приходилось наблюдать, но давно.

«Вот они ракушки, вот, пожалуйста, разламываются, совершенно пустые. Мясо отдельно, сама ракушка, моллюск сам отдельно, это все отдельно. Вода холодная, они не успели еще испортиться. Так семь или восемь лет назад, ну прилично, так было. Такая же история везде», - рассказал рыбак Александр.

Беззубки водятся в пресной воде, их называют фильтраторами, так как они способствуют биологическому очищению реки, озера. То, что с ними произошло, может быть связано с загрязнением водоема.

Мертвой рыбы нет, но какое-то вещество попало в старицу Суры, и именно оно во вред моллюскам.

Еще версия - паразиты. Но все варианты нужно проверять, проводить исследование. С соответствующим заявлением журналисты уже обратились в управление Росприроднадзора по области.