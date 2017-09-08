08.09.2017 | 18:00

Жительница Пензы Марина Заревнова с улицы Ленинский Мехлесхоз попросила губернатора Ивана Белозерцева выделить автобус для перевозки местных детей в школу и детские сады, расположенные на Западной Поляне. Женщина обратилась к главе региона в ходе личного приема, который он провел в пятницу, 8 сентября.

«Сказать, что наши дети подвержены стрессу, - это ничего не сказать», - отметила пензячка.

Она пояснила, что в микрорайоне живут 24 школьника и 13 детсадовцев. До образовательных учреждений утром им приходится добираться на маршрутке. Зачастую ребята туда не помещаются или им приходится ехать стоя.

«Дети страдают, надо решение найти», - заявил Иван Белозерцев, выслушав женщину.

При обсуждении проблемы был найден выход: в область поступают новые школьные автобусы, старые освободятся. Два лучших из них будут переданы муниципалитету и поставлены на маршрут Ленинский Мехлесхоз - Западная Поляна.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев пообещал, что расписание школьных автобусов будет согласовано с родителями детей.