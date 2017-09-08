Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|8 сен 2017|19:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+16oC
Завтра | Облачно |
  68.69  |  $  57.00
 

Общество | Для школьников с ул. Ленинский Мехлесхоз выделят автобус

08.09.2017|18:00
Печать

Жительница Пензы Марина Заревнова с улицы Ленинский Мехлесхоз попросила губернатора Ивана Белозерцева выделить автобус для перевозки местных детей в школу и детские сады, расположенные на Западной Поляне. Женщина обратилась к главе региона в ходе личного приема, который он провел в пятницу, 8 сентября.

«Сказать, что наши дети подвержены стрессу, - это ничего не сказать», - отметила пензячка.

Она пояснила, что в микрорайоне живут 24 школьника и 13 детсадовцев. До образовательных учреждений утром им приходится добираться на маршрутке. Зачастую ребята туда не помещаются или им приходится ехать стоя.

«Дети страдают, надо решение найти», - заявил Иван Белозерцев, выслушав женщину.

При обсуждении проблемы был найден выход: в область поступают новые школьные автобусы, старые освободятся. Два лучших из них будут переданы муниципалитету и поставлены на маршрут Ленинский Мехлесхоз - Западная Поляна.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев пообещал, что расписание школьных автобусов будет согласовано с родителями детей.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!