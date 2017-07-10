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Общество | В Пензенской области посевная площадь достигла рекордного за 17 лет показателя

10.07.2017|10:20
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В понедельник, 10 июля, на видеоконференции в правительстве области, участие в которой принимали губернатор Иван Белозерцев и главы районов, обсудили итоги ярового сева сельскохозяйственных культур, подготовку к уборочным работам и заготовку кормов.

Как доложил министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков, вся посевная площадь по региону составляет 1 млн 379 тыс. га, это самый высокий показатель за последние 17 лет. В 2017 году посеяли больше кукурузы на зерно, гречихи, сои, нута и чечевицы.

Больше всего площади увеличили в Белинском, Земетчинском и Башмаковском районах.

«Максимальное количество осадков было в Лопатине и Неверкине - они сработали в минус по сравнению с прошлым годом», - отметил Андрей Бурлаков.

Сельскохозяйственные товаропроизводители внесли в почву 39,1 тыс. тонн минеральных удобрений. По состоянию на 10 июля, обработано гербицидами 678,5 тыс. га, инсектицидами - 384,3 тыс. га, фунгицидами - 231,2 тыс. га.

В этом году стоит задача убрать зерновые и зернобобовые с 721,9 тыс. га, технические культуры - с 415,3 тыс. га, картофель - с 31,9 тыс. га, овощи - с 6,9 тыс. га.

Как сообщил Андрей Бурлаков, в планах - произвести не менее 2,3 млн тонн зерна (окончательный прогноз будет сделан к 20 июля), 2 млн тонн сахарной свеклы, 390 тыс. тонн подсолнечника, 466,8 тыс. тонн картофеля, 177,8 тыс. тонн овощей.

«В южных районах России уже началась уборочная кампания, причем началась с опозданием. Из-за погодных условий с опозданием начнем и мы. Поэтому к уборке нужно подойти организованно», - призвал министр глав районов.

Что касается заготовки кормов, то ожидается, что план будет выполнен в полном объеме. Погодные условия, по данным министра, обещают нормализоваться к выходным.

Иван Белозерцев, выслушав докладчика, добавил, что, если погода изменится, виды на урожай будут неплохими.

«Нам нужно уже готовиться и к посевным мероприятиям, приступать к работе по подготовке техники. Посевная будет особенной: раньше в случае нехватки техники мы обращались в южные регионы, а сейчас такой возможности не будет», - предупредил губернатор.

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Гость|10.07.2017 11:39|

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