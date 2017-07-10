10.07.2017 | 10:56

В первые теплые выходные лета в Городе Спутнике состоялся большой праздник на пляже. Долгожданное открытие сезона оказалось ярким и запоминающимся событием.

Для гостей играла музыка, проводились веселые конкурсы и розыгрыши. Как только стемнело, на пляже состоялось незабываемое файер-шоу, которое никого не оставило равнодушным.

Романтическое настроение создал фестиваль водных фонариков, прошедший в рамках открытия сезона.

Бумажные фонарики разных форм и размеров - шары, кубы и цветы - с горящими свечками внутри гости и жители Спутника опустили на воду озера, загадав желания. Согласно легендам, они обязательно исполнятся.

Открытие купального сезона в Городе Спутнике состоится позднее.