В первые теплые выходные лета в Городе Спутнике состоялся большой праздник на пляже. Долгожданное открытие сезона оказалось ярким и запоминающимся событием.
Для гостей играла музыка, проводились веселые конкурсы и розыгрыши. Как только стемнело, на пляже состоялось незабываемое файер-шоу, которое никого не оставило равнодушным.
Романтическое настроение создал фестиваль водных фонариков, прошедший в рамках открытия сезона.
Бумажные фонарики разных форм и размеров - шары, кубы и цветы - с горящими свечками внутри гости и жители Спутника опустили на воду озера, загадав желания. Согласно легендам, они обязательно исполнятся.
Открытие купального сезона в Городе Спутнике состоится позднее.