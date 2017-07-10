Бессоновский районный суд удовлетворил требование жителя Чемодановки о частичной отмене административных ограничений.
По решению Первомайского районного суда Пензы мужчина находится под административным надзором, подразумевающим, помимо явки в ОВД и запрета посещения заведений, где продаются спиртные напитки, обязанность с 22:00 до 6:00 находиться дома.
Осужденный попросил отменить данное ограничение, поскольку он живет с гражданской женой, у которой двое несовершеннолетних детей, и от звонков проверяющих в дверь ребята просыпаются, пугаются и после не могут заснуть. По словам мужчины, звонки беспокоят и соседей.
Представитель ОМВД России по Бессоновскому району возражать не стал. К тому же более года мужчина не совершал никаких правонарушений. Поэтому суд счел доводы истца заслуживающими внимания.
«Устанавливаемые ограничения не должны препятствовать осужденному социализироваться в обществе после освобождения из мест лишения свободы», - сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.
В итоге ограничение в виде запрета пребывания вне дома в ночное время было отменено.