10.07.2017 | 12:04

Бессоновский районный суд удовлетворил требование жителя Чемодановки о частичной отмене административных ограничений.

По решению Первомайского районного суда Пензы мужчина находится под административным надзором, подразумевающим, помимо явки в ОВД и запрета посещения заведений, где продаются спиртные напитки, обязанность с 22:00 до 6:00 находиться дома.

Осужденный попросил отменить данное ограничение, поскольку он живет с гражданской женой, у которой двое несовершеннолетних детей, и от звонков проверяющих в дверь ребята просыпаются, пугаются и после не могут заснуть. По словам мужчины, звонки беспокоят и соседей.

Представитель ОМВД России по Бессоновскому району возражать не стал. К тому же более года мужчина не совершал никаких правонарушений. Поэтому суд счел доводы истца заслуживающими внимания.

«Устанавливаемые ограничения не должны препятствовать осужденному социализироваться в обществе после освобождения из мест лишения свободы», - сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.

В итоге ограничение в виде запрета пребывания вне дома в ночное время было отменено.