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Общество | В Белинском районе собственник участка самовольно выжег сорняки

10.07.2017|09:34
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Специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявили нарушения земельного законодательства на территории Невежкинского сельсовета Белинского района.

Собственник участка площадью 8,2 гектара долгое время не разрабатывал землю, в результате чего она заросла сорными травами. Чтобы очистить территорию, мужчина решил сжечь сорняки.

«Самовольное выжигание растительности на землях несет угрозу возникновения пожаров, ведь распространение огня на участке в конечном итоге представляет собой неуправляемый процесс», - предупредили в управлении Россельхознадзора.

В итоге собственника привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 000 рублей.

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Гость|10.07.2017 10:06|

одирать так людей а этих чинуш отсиживающих занятых бездельем трогать незяяяяяяяяя .

вот так и займись чем нибудь - сразу с лупой бегать начнут выглядовать т к больше заниматься нечем .идиоты . многовато вас развелось . все жизнь жгли и на полях даже -- просто надо работать а не ходить спать за зарплаты

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