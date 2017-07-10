Специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявили нарушения земельного законодательства на территории Невежкинского сельсовета Белинского района.
Собственник участка площадью 8,2 гектара долгое время не разрабатывал землю, в результате чего она заросла сорными травами. Чтобы очистить территорию, мужчина решил сжечь сорняки.
«Самовольное выжигание растительности на землях несет угрозу возникновения пожаров, ведь распространение огня на участке в конечном итоге представляет собой неуправляемый процесс», - предупредили в управлении Россельхознадзора.
В итоге собственника привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 000 рублей.
одирать так людей а этих чинуш отсиживающих занятых бездельем трогать незяяяяяяяяя .
вот так и займись чем нибудь - сразу с лупой бегать начнут выглядовать т к больше заниматься нечем .идиоты . многовато вас развелось . все жизнь жгли и на полях даже -- просто надо работать а не ходить спать за зарплаты