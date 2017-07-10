10.07.2017 | 09:34

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявили нарушения земельного законодательства на территории Невежкинского сельсовета Белинского района.

Собственник участка площадью 8,2 гектара долгое время не разрабатывал землю, в результате чего она заросла сорными травами. Чтобы очистить территорию, мужчина решил сжечь сорняки.

«Самовольное выжигание растительности на землях несет угрозу возникновения пожаров, ведь распространение огня на участке в конечном итоге представляет собой неуправляемый процесс», - предупредили в управлении Россельхознадзора.

В итоге собственника привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 000 рублей.